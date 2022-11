A rendezvényt megnyitó Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az eseményről közölt Facebook-bejegyzésében kiemelte: nemcsak Nagyenyeden volt mozgalmas ez az év, Máramarosszigeten és Medgyesen is kerek évfordulót ünnepeltek a magyarság szórványiskolái. „Bizakodóvá tesz mindez, ahogyan az is, hogy vannak eszközeink oktatási intézmények felújítására és fejlesztésére, bölcsődék építésére, működtetjük a délutáni oktatási programot a szórványmegyékben, amellyel növelni tudjuk a magyar iskolába járó gyermekek számát, és érvényesíteni tudjuk az RMDSZ családtámogatási programját is a kormányban” – írta. Kelemen Hunor szerint a héten elindított Family Start és Student Invest programok is a fiatal családokat, egyetemistákat segítik hosszú távú, perspektívákat nyújtó megoldásokkal, hogy szülőföldjükön maradjanak és ott alapítsanak családot. Úgy véli: „minden nehézség ellenére az építkezés évei ezek”, és azt ígérte: mindent megtesznek azért, hogy ez így is maradjon.

A rendezvénysorozaton Pánczél Károly, az Ország­gyűlés nemzeti összetartozás bizottságának elnöke is köszöntötte a Nagyenyeden összegyűlt szórványközösségek képviselőit. A magyar közmédiának nyilatkozva elmondta: mindent meg kell tenni elsősorban a gyerekekért és fiatalokért, hogy tudjanak magyar nyelven tanulni, megtarthassák kultúrájukat, hagyományaikat, és abban is segíteni kell őket, hogy a szülőföldjükön építhessenek maguknak jövőt, otthon érezhessék magukat. Kiemelte: a Bethlen Gábor Kollégiumban ma több mint félezer diák tanul magyar nyelven, és lehetőségük van arra, hogy magyar nyelven folytassák tanulmányaikat Kolozsváron vagy Marosvásárhelyen. „Ez a magyar megmaradás jövője” – összegezett.

Az RMDSZ közleménye szerint a nagyenyedi találkozón egyebek mellett a szórványban élő magyar családok támogatásáról, az RMDSZ szórványra vonatkozó cselekvési tervének gyakorlatba ültetéséről és az Összetartozunk székely-szórvány partnerségi programról tanácskoztak a szórványban élő erdélyi magyar közösségek képviselői.