Újabb kettős győzelmet arattak a háromszéki csapatok a női kosárlabda Nemzeti Ligában, miután mindkét együttesünk magabiztos sikerrel zárta a küzdelemsorozat 6. fordulóját. A csütörtökön még az Európa-kupában pályára lépő Sepsi-SIC tegnap este hazai környezetben játszott, és egy gyenge második negyed ellenére is 84–62-re verte a Konstancai MSK csapatát. A Kézdivásárhelyi SE szombaton Marosvásárhelyen vendégeskedett, és jó játékkal 73–57-re tudott nyerni a helyi Sirius együttesével szemben. A zöld-fehérek szerdán az izraeli Elitzur Holon otthonában játszanak, majd szombaton a Kézdivásárhelyi SE elleni háromszéki derbire készülnek.

Huszonkét pontos szentgyörgyi diadal

A vendég Konstanca kezdte jobban a Sepsi-SIC elleni mérkőzést, ám Zoran Mikes tanítványai gyorsan átvették a kezdeményezést, a 4. percben már kétszer több pontjuk volt, mint a tengerpartiaknak (10–5). A folytatásban azonban gyorsan elapadt a hazaiak előnye (13–10), de a negyedet plusz tizenkettővel fejezte be a zöld-fehér mezes csapat (26–14). A második játékrészben a konstancaiak összehoztak egy 13–1-es részsikert, és kisebb meglepetésre kiegyenlítettek 27-re. Ezt követően kiélezett csata alakult ki a pályán, többször is döntetlenre állt a párharc, de végül lányaink kétpontos előnnyel vonultak öltözőbe (37–35). A harmadik szakasz elején is szoros volt a küzdelem, ám a lassan magára találó Sepsi-SIC átvette a párharc irányítását és ellépett ellenfelétől (58–48). Az utolsó negyed egyértelműen a házigazdákról szólt, akik végül 22 ponttal győztek (84–62). A találkozó legjobbjának Cave bizonyult a maga 17 pontjával és 11 lepattanójával, a vendégektől a 16 egységet szóró Podar jeleskedett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 6. forduló: Sepsi-SIC–Konstancai MSK 84–62 (26–14, 11–21, 21–13, 26–14) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Vezette: Amalia Marchiș, Alexandru Nicolae, Adela Vilt. Sepsi-SIC: Ghizilă 9/3, Cave 17, Gödri-Părău, Jespersen 17/6, Mununga 12–Mititelu, Hristova 14/6, Jones 10/6, Cătinean, 3/3, Kmetovska 2, Pop, Mikes. Edző: Zoran Mikes. Konstanca: Dzombeta 11/3, Fota B. 3/3, Ardelean, Rivers 7, Podar 16/3–Croitoru, Davenport 15/3, Cucu 4, Fota D., Manea 4, Petrof 2, Auier. Edző: Tatiana Gallova.



Céhes városi siker a székely derbin

Vendégfölénnyel indult a Marosvásárhelyi Sirius és a Kézdivásárhelyi SE közötti találkozó, ám az 5. percben 9–9 volt a találkozó állása. Innen felváltva pontoztak a székely csapatok, és 18–18-as döntetlennél ért véget az első negyed. A második játékrészben nagyobb sebességi fokozatra kapcsoltak a céhes városi kék-fehérek, akik magabiztos teljesítményüknek köszönhetően leszakadtak a házigazda marosi együttestől és 11 pontos előnnyel vonultak szünetre (25–36). A fordulás után valamelyest kiegyenlítődött a küzdelem, de még így is Ljubomir Kolarevic tanítványai diktálták a tempót, irányították a mérkőzést, és sikerült tovább növelniük a két csapat közti különbséget (41–56). Az utolsó szakaszban is folytatódott a kiélezett csata a pályán, de a kézdivásárhelyiek meggyőző játékkal megőrizték előnyüket, és végül 73–57 arányban győzedelmeskedtek a mostani szezonban kissé gyengélkedő Sirius alakulatával szemben. Ez volt a KSE zsinór­beli harmadik sikere, így 4/1-es győzelmi mutatóval a tabella harmadik helyét foglalja el. A szombati találkozó legjobbját a felső-háromszékiek adták, hiszen Corda 24 ponttal zárta a meccset, a házigazdáktól az egyaránt 15 egységet szerző Lipovan és Horobets jeleskedett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 6. forduló: Marosvásárhelyi Sirius–Kézdivásárhelyi SE 57–73 (18–18, 7–18, 16–20, 16–17). Marosvásárhely, városi sportcsarnok. Vezette: Dragoș Nicolae, Răzvan Opriș, Diana Bucerzan. Sirius: Podunavac 7, Lipovan 15/3, Horobets 15/9, Ciciovan, Sólyom 7/3–Hammett 11, Feises 2, Oancea, Moga, Bucuk, Szász, Mircea. Edző: Carmin Artemie Popa. KSE: Debreczi 2, Hawks 20/3, Mitrović 11, Wilson 7, Biszak 7/3–Bara-Németh, Domokos 2, Kozman, Lénárt, Marthi, Corda 24/15. Edző: Ljubomir Kolarevic.