„Ha azt gondoltuk, hogy Erdélyben vagy az erdélyi magyar irodalomban nem történnek csodák, és a csodák mégis megtörténnek: ő az év szerzője. Kevesen értenek úgy a csodához, ahhoz, hogy miért is fontos nekünk a csoda, mint éppen ő. Megéri bízni az év szerzőjében, és megéri figyelmesen olvasni minden sorát. Akinek fontos a saját jövője, igyekezzen jóban lenni vele. Igen komoly kapcsolati hálóval rendelkezik, nem csak az ördöggel találkozott már, ami, magunk között szólva, velünk is előfordult egyszer-kétszer, de a Fennvalóval is. Ha tehát valaki nem hisz a csodákban, mert nagyon is gyakorlatias, céltudatos, törekvő: forduljon hozzá! Olvassa a műveit, az év szerzője műveit. Ha nem hisz a csodában, de végigolvassa például a legutóbbi, Kőrösi Csoma Sándor csodálatos cselekedetei című kötetét, megtudhatja, miként kell közeledni a világhoz, hogy az mégis csodás legyen” – fogalmazott Molnár Vilmos méltatásában Karácsonyi Zsolt, a Helikon főszerkesztője.