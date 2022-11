Folytatják az útfelújítást Sepsiszentgyörgyön

A Császár Bálint, a Nárcisz és a Román Hadsereg utcában befejeződött az aszfaltozás, akárcsak az Orgona utca melletti parkolóban. A megyeszékhely több forgalmas részén új útburkolatot terítettek le, például a vasútállomás épülete előtt, a körforgalomnál, de a Gyöngy­virág utcában, valamint a Lidl Áruház előtti szakaszon is.

Várhatóan hamarosan befejezik a munkát a Rózsa utcában is, ahol az előző időszakban felújították a közműhálózatokat: kicserélték a víz- és gázvezetékeket, megújult a csatornarendszer, emellett az esővíz-elvezetést is megoldották a víznyelő aknák kialakításával. Jelenleg a koptatóréteg elterítésén dolgoznak a szakemberek. Korszerűsítik a Nap utcát is, ahol megújul a csatornahálózat, és új víznyelő aknákat is elhelyeznek, ezt követően pedig aszfaltoznak és kialakítják a járdákat is. A Táncsics Mihály utcában a Sepsi Út-Építő vállalat munkásai jelenleg az új járdaszegélyek lerakásán dolgoznak, majd aszfaltoznak az utca teljes hosszán.

A városháza arról is beszámolt, hogy az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt a vártnál lassabban haladtak a Csíki utca korszerűsítési munkálatai, ezért úgy döntöttek, hogy az igen forgalmas utcában két közlekedési sávot ideiglenesen leaszfaltoznak, az útfelületen már a sárga útjelzéseket is felfestették. A Csíki utcában a munkálatok tavasszal folytatódnak.