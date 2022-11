Projektvezető iskolaként az első találkozót a sepsikőröspatakiak szervezték tavaly októberben, amikor szabadtéri foglalkozásokon, honismereti túrán próbálták ki, hogyan lehet erősíteni a szocializációt, de kenyér- és kürtőskalácssütést is szerveztek. 2021 decemberében a pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény volt a házigazdája a KA229 Erasmus+ programnak, amelyen az állatasszisztált terápiával, a speciális igényű gyermekek fejlesztésénél használt terápiás kutyák mindennapos tevékenységeivel ismerkedtek a résztvevők. A harmadik találkozót a portugáliai partneriskola szervezte, az ottani programban az egészségi nevelésre összpontosítottak, az egyik gyakorlati tevékenység a szappankészítés volt, amit a sepsikőröspataki iskolában is ki szeretnének próbálni – mondta Vancea Eszter. Az októberben a törökországi Balikesirben tartott találkozó volt a kétéves projekt utolsó mobilitási hete, az alkalomból meglátogatták a helyi elemi iskolát és óvodát, ahol jellegzetes kézműves-foglalkozásokon ismerkedtek hagyományos technikákkal, és belekóstoltak a robotika érdekes világába is. A tanulmányi útról Ayvalik, Pamukkale, Ephesus, Kusadasi és Isztambul látványosságainak élményével is gazdagodva tértek haza a háromszéki pedagógusok.

Vancea Eszter úgy véli, mindaz, amit a program révén tanultak, év közben az oktatás hasznára válik, az itthon havonta szervezett programok révén igyekeznek átadni a gyermekeknek az újdonságokat és partnereiknek is a jól bevált gyakorlatokat.