Az UEFA-nál tesz panaszt Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Sepsi OSK mérkőzésein tapasztalt magyarellenesség miatt

A kérdés nem is szerepelt a napirenden, a beterjesztett tervezetek elfogadása után, a különféléknél tette szóvá az ülést vezető Cserey Zoltán tanácstag a múlt pénteki meccsen történteket, amelyeket többször is hihetetlennek és elfogadhatatlannak nevezett. A vendég szurkolók nemtelen magatartása felháborította a város sportszerető közönségét, és nem ez az első ilyen eset. Az embernek az az érzése, hogy nem is a csapatot, hanem a sepsiszentgyörgyi magyar közösséget utasítják ki üvöltve az országból, hiszen egy folyamatról van szó, amely Kolozsváron és más meccseken is megnyilvánult, november 11-én pedig minden eddigi mértéket felülmúlt, és a jelek szerint fokozódik: előbb csak ordibálnak, aztán vagyontárgyakat rongálnak (a kerítést akarták összetörni), a következő alkalommal talán emberre is támadnak – sorolta.

A nyugalmazott muzeológus, a helyi tanács korelnöke különösen súlyosnak tartja, hogy ezeket a megnyilvánulásokat, amelyekhez hasonlókra korábban is volt példa, semmiféle büntetés nem követte. Említette, Bogdan Aurescu román külügyminiszter Magyarországra látogatott, hogy az ottani román kisebbség helyzetéről (is) beszéljen, és Cserey Zoltán szerint jó lenne a romániai magyarság gondjaival is foglalkozni, mert ennek a jelenségnek gátat kell vetni, határozott fellépés nélkül elfajulhatnak a dolgok. Sérelmezte a meccs egyik román kommentátorának tettetett naivságát is: a sportriporter azt mondta, nem érti a magyarellenes jelszavakat, hiszen a csapatnak alig két tagja magyar. Ez Cserey Zoltán szerint mellékes: ha egy sem lenne az, akkor is Sepsiszentgyörgy városát képviselnék. Hozzátette: tudja, hogy nem az egész román közösség magyarellenes, csak a fociultrák szűk köre, de akkor is elfogadhatatlannak tartja a történteket.

A pozitívuma az ügynek az, hogy jó a csapat, mert csak a jókat támadják így, a kosárlabdában és a jégkorongban is – próbált könnyedébb hangnemet megütni Antal Árpád polgármester, aki szerint a jelenség nagyon régi, még Angliából ered, ami persze nem felmentés. Ahol akarták, ott megoldották az ultrák elhallgattatását, itt azonban nem teszik, és ez a baj. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az előző években számtalanszor jelezte, hogy a stadionokban a rasszizmus és az idegengyűlölet egyre erősödik, ő maga is rengeteg alkalommal telefonált emiatt a Román Labdarúgó-szövetség elnökének, de a szövetség csak ritkán és erőtlenül lépett fel ez ellen; épp ezért fogják bepanaszolni az UEFA-nál. A szövetségnek ugyanis megvannak az eszközei: leállíthatják a meccset, bírságokat róhatnak ki, zárt kapus mérkőzést rendelhetnek el, kitilthatják az ultrákat. A város készséggel rendelkezésre bocsátja az illetékes hatóságoknak a korszerű azonosító technikával felszerelt beléptetőkapuk adatait, de senki nem kérte ezeket – tette hozzá, és azt is elmagyarázta: az önkormányzatnak vagy a fociklubnak, és semmilyen más sepsiszentgyörgyi hatóságnak sem áll jogában fellépni a hőzöngők ellen, a meccseken csakis egy erre szakosodott csendőrségi csapat – a Burebista nevét viselő brassói alakulat – tarthatja fenn a rendet.

Az egyetlen román tanácstag, Liviu Comăneci azon felvetésére, hogy ne fűzzék fel az ügyet a magyargyűlöletre, hiszen a szurkolók egy része már csak ilyen, más csapatokra is rákiabálnak kígyót-békát, Antal Árpád azt válaszolta: az önkormányzat levele nem egy közösség, hanem a labdarúgó-szövetség ellen irányul, amelynek rasszizmus- és xenofóbia-ellenes stratégiája kellene hogy legyen, és határozottan fel kellene lépnie az efféle megnyilvánulások ellen. Minden nagyon jól le van szabályozva, de valaki nem végzi a dolgát, és ezt akarja szóvá tenni európai szinten a sepsiszentgyörgyi önkormányzat – magyarázta a polgármester. És mivel a beszélgetés során a magyar tanácstagok és a román közösség választott képviselője is elítélte az idegengyűlöletet, a testület jóváhagyta, hogy az UEFA-nál panaszolják be a Román Labdarúgó-szövetséget. (Demeter J. Ildikó)

Újabb feljelentések magyarellenesség miatt

Ismételten minden illetékes romániai fórumot megkeresett a sepsiszentgyörgyi Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az elmúlt időszakban a futballmeccseken tapasztalt súlyos magyarellenes megnyilvánulások miatt – tájékoztatott a szolgálat. Megkeresésükben újból felkérték a Román Labdarúgó-szövetséget, érdemben lépjenek annak érdekében, hogy olyan esetek, mint legutóbb november 11-én a Sepsi OSK–FC Petrolul Ploiești SuperLiga-mérkőzésen, ne forduljanak elő. Az ügyben ugyanakkor megszólalt Ráduly István prefektus is, aki határozottan elítélte az idegengyűlölő, magyarellenes megnyilvánulásokat.

A jogvédelmi szolgálat tájékoztatása szerint, mint minden egyes alkalommal, most is határozottan felléptek a sportban tapasztalható zsigeri magyarellenesség ellen, összesen három, az elmúlt két hétben tapasztalt eset miatt fordultak az illetékes szervekhez. A megkeresések tárgya ez alkalommal is a székelyföldi sporteseményeken tapasztalt magyarellenes magatartás és diskurzus volt, és ez alkalommal is legsúlyosabb kiróható szankciókat kérték.

A Román Labdarúgó-szövetséghez (FRF) azzal a kéréssel fordultak, tegyenek meg mindent, hogy az ilyen megnyilvánulások többé ne forduljanak elő.

A szolgálat azt is jelezte, hogy a tavalyi tapasztalatból kiindulva – amikor az Európai Labdarúgó-szövetséget (UEFA) is megkeresték, figyelmeztetve azt a romániai élvonalbeli labdarúgásban folyamatosan jelen lévő magyarellenességre, a testület viszont arra hivatkozott, hogy a kérdés nem tartozik a hatáskörébe –, idén arra hívták fel az UEFA figyelmét, az FRF nem tesz érdemi lépéseket annak érdekében, hogy a székelyföldi csapatok ne legyenek folyamatosan kitéve az idegengyűlölő megnyilvánulásoknak. Levelükben azt is hangsúlyozták, hogy minden illetékes feladata a sport tisztaságának védelme, az európai szövetségé legfőképpen, és arra kérték a testületet, hogy erre a kötelezettségre emlékeztessék a román szakszövetséget is. Utóbbinak ilyen kérdésekben pártatlannak és objektívnek kellene lennie – jegyzik meg. A szolgálat a pozitív válasz és fejlemények reményében zárja tájékoztatóját.

Benkő Erika, a szolgálat vezetője lapunk megkeresésére elmondta, hogy amint korábban, az Országos Diszkriminációellenes Tanácsot is megkeresték az ügyben. Ez az a fórum, ahonnan általában érdembeli válasz érkezik, lépések történnek. A tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy mind az FRF, mind az UEFA kitérő válaszokkal elintézik az ügyet. A tanácsnál a kifutási idő általában 3–4 hónap, így a mostani megkeresések esetében is várhatóan legalább ennyit kell várni az eredményre. Benkő Erika hozzátette: minden egyes esetet dokumentál, jelez a szolgálat.

A múlt szombati, Sepsiszentgyörgyön játszott Sepsi OSK–FC Petrolul Ploiești találkozón történtek kapcsán Ráduly István prefektus is állást foglalt. A kormányhivatal vezetője a sepsiszentgyörgyi klub vezetőitől kért tájékoztatást az incidensekről. Mint jelezte, határozottan elítéli a sovén, rasszista, idegengyűlölő jellegű megnyilvánulásokat, és úgy véli, hogy ezeknek nincs helyük a sportban és általában a társadalomban, és hogy a Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) és a Román Labdarúgó-szövetség kötelessége, hogy felszámolja ezt a jelenséget az ország futballpályáin. (Nagy D. István)