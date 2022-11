És nemcsak az újabb, minden korábbinál brutálisabb orosz légicsapások miatt, hanem a G20-as csúcson tapasztaltak is ezt vetítik előre. Miután Volodimir Zelenszkij Balira küldött 10 pontja kizárja még csak a tűzszünetnek az esélyét is, Moszkvában is megfogalmazták, mit gondolnak erről az egészről. November 15-én az oroszok a Kaszpi-tenger, Rosztov megye és a Fekete-tenger térségéből Kalibr, X-101 és X-555 típusú rakétákkal támadtak 20 ukrán nagyvárost, köztük a Kárpátaljával szomszédos területeket is. Közel 100 rakétát lőttek ki, az ukrán légvédelem állítása szerint ezekből 73-at megsemmisítettek, s 11 harci drónt is ártalmatlanítottak. Kijevben halálos áldozata is van a támadásnak, miután az egyik megsemmisített rakéta darabjai lakóházra estek. A kritikus infrastruktúrát ért pusztítás hatalmas, minden korábbinál nagyobb.

A helyzet soha nem volt ilyen kritikus, ismerte el az ukrán energiaügyi miniszter. Kijev, Lemberg, Ternopil, Harkiv szinte teljes területén megszűnt az áramszolgáltatás. Kedd estére 7 millió háztartás maradt áram nélkül, ami azt jelenti, hogy 15–20 millió ember ül sötétben, dideregve. Még a korábbi csapásokat sem sikerült itt kiheverni, a javítási munkálatok nehezen haladtak, most még csak jóslatokba sem mernek bocsátkozni a szakértők, hogy mikorra sikerülhet stabilizálni a helyzetet.

Nehéz és sötét napok elé nézünk, s még a tél el sem kezdődött. Az államfő nemhiába buzdít kitartásra, mert pontosan tudja, a későbbiekben sem lesz könnyebb vagy jobb. Látjuk, tapasztaljuk, ha a béke megteremtésének a szándékát elutasítják a nyugati világ vezetői, akkor a tárgyalások az erő és a terror nyelvén fognak folytatódni.

A válságot csak fokozhatja az a sajtóhír, hogy egy rakéta eltévedt és lengyel területen csapódott be, emberéletet is kiontva. Állítólag Varsóban azonnal összehívták a nemzetbiztonsági tanácsot. Magyarország felé pedig leállt a kőolajszállítás a Barátság-vezetéken keresztül. A helyzet vészesen eszkalálódik, éppen a G20-csúcs idején. Nehéz folytatásra kell készülnünk.

Legyen béke!

Dunda György (Kárpátalja)