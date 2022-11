Hogyan tedd boldoggá a macskádat? Íme 3 egyszerű tipp /X/

1. Jó minőségű táplálék

Mert a cicák szívéhez is a gyomrukon át vezet az út! No, persze örömmel elfogyasztják például a párizsit vagy a májkrémet is, de az ehhez hasonló emberi fogyasztásra szánt ételek nem látják el őket a kellő tápanyagokkal.

Ellenben a Petgurunál kapható Felix macskaeledelek nemcsak ínycsiklandóak, de egészségesek is, ugyanis magas arányban tartalmaznak állati fehérjéket, de nem szűkölködnek vitaminokban és ásványi anyagokban sem.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy rengeteg típusban és ízesítésben elérhetőek: zselés és aszpikos falatkák csirkés, halas, garnélás, marhahúsos, lazacos változatban, illetve többféle jutalomfalat is vár a kínálatban, hogy a különleges pillanatokat is megkoronázhasd!

Az egészséges étrend által a cicád finom falatokhoz jut, ráadásul energikus lesz tőle, és még a bundája is selymesebb és fényesebb lesz! Ez a boldog élet alapfeltétele.

2. Közös játék minden nap

A cicák kíváncsiak, és imádnak játszani. Ha kell, egyedül is elfoglalják magukat, no, de az mégiscsak más, ha a gazdi is együtt játszik velük! Nincs is annál jobb program, mint amikor közösen mókázhattok, és te újra és újra elcsodálkozhatsz azon, hogy macskádnak micsoda reflexei vannak, és milyen ügyesen tud vadászni.

Épp ezért minden nap szakíts időt arra, hogy egy kicsit foglalkozz vele: gurítsd neki egy csörgő-zörgő kislabdát, lóbálj egy botra kötözött plüssfigurát, engedd, hogy levadássza a kezedet és a lábadat, vagy játssz vele kukucskálósat!

Ezek a közös pillanatok erősítik a köztetek lévő kötődést, és nemcsak a macska fog remekül szórakozni, hanem te is azt tapasztalod majd, hogy csökken benned a stressz, és sokkal nyugodtabb leszel, javulni fog a közérzeted.

3. Rendszeres bundaápolás

Érdemes kedvencedet már kiscica korától kezdve rászoktatni arra, hogy megszokja a fésű és kefe használatát, ugyanis ez a két eszköz nélkülözhetetlen a szőrzet rendben tartásához. Ha kifésülöd a kihullott szálakat, akkor nem fog mindenütt szerteszét szállni a lakásban, és a macska is kevesebbet nyel le belőlük mosakodáskor.

A rendszeres fésülés mellett - ha a cica nem viszolyog nagyon a víztől - akkor érdemes néha megfürdetni is, pláne, ha kijárós és emiatt koszosabb a bundája. Ám ha nagyon tiltakozik, akkor ne erőltesd, mert csak feleslegesen stresszeled a fürdéssel!

Ha viszont szobacicád van, akkor érdemes lehet sort keríteni időnként egy kis körömvágásra, mert így kevésbé karmol, és a bútorokat sem tudja tönkretenni. Ám a manikűrözés során légy extrán óvatos, csak a karmok legvégét vágd le, ahol nincsenek már idegek, nehogy fájdalmat okozz az állatnak! Ha biztosra akarsz menni, vidd állatkozmetikushoz, aki szakszerűen megejti a körömvágást. (X)