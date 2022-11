Elhalálozás

BALOGH ATTILA PÉTER

matematikatanár,

a Mikes Kelemen Líceum volt igazgatója, aligazgatója, szaktanfelügyelő, Ezüstgyopár-díjas, állami kitüntetéses pedagógus

életének 80. évében rövid, de súlyos szenvedés után 2022. november 16-án hajnalban csendesen elhunyt.

Drága halottunk búcsúztatása november 19-én, szombaton 14 órakor a vártemplomi ravatalozóházban, majd nyugalomra helyezése 15 órakor lesz az aldobolyi református temetőben levő családi kriptába.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Részvét

Mély fájdalommal búcsúzunk egykori elnökünktől, BALOGH ATTILÁTÓL.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

A Mikes Kelemen Líceum Alapítvány Kuratóriuma

Mély fájdalommal búcsúzunk volt kollégánktól,

egykori igazgatónktól, BALOGH ATTILÁTÓL. Tantestületünk, diákjaink és a szülői közösség nevében is köszönettel tartozunk azért a gazdag örökségért, melynek méltó folytatói kívánunk lenni. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum igazgatósága

és munkaközössége

Megemlékezés

Csak egy emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék az, hogy itt éltél közöttünk

és velünk lehettél.

Most is itt élsz a szívünkben és hiányzol nagyon.

Fájó szívvel emlékezünk a ma két éve elhunyt gyergyószentmiklósi születésű sepsiszentgyörgyi id. LEOPOLD IMRÉRE. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerető családja

Nem búcsúztunk el egymástól, drága édesapánk, nem gondoltuk, hogy életed ilyen hamar lejár. Büszkén gondolunk mindig rád, ki támogattál minket az életünk során. Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.

Emlékét szívünkbe zárva gondolunk a nagyajtai id. FERENCZ ÁRPÁDRA halálának hatodik évfordulóján.

Nyugodjon békében.

Bánatos özvegye, két lánya, két fia, és két veje

Kegyelettel emlékezünk

id. ÜTŐ ISTVÁNRA

halálának második évfordulóján.

Szerettei

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki.

Fájó szívvel emlékezünk a kökösi COCIODAR ILONÁRA

(szül. FARKAS) halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Szerető családja

Ez a nap az emlékezés napja. Gyújtunk egy gyertyát, imára kulcsoljuk kezünk, érted imádkozunk halkan zokogva. Elmentél oda, ahonnan nincs visszatérés, beteg tested meglelte végső pihenését. Vihar után csendes lesz a táj, de a szív azután is fáj. Egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben. Vigyázol ránk onnan, fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak, lelkedre odafenn az angyalok vigyáznak. Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád, ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk rád. Jó férjemet, apukánkat elfeledni nem lehet, sírján túl is ott él a szeretet. Jó szívét, dolgos kezét áldd meg, Istenem, megköszönjük, hogy ő volt a világon a legjobb férj és édesapa. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig leszel nekünk, az idő bárhogy is halad. Nézzük fenn az égen, hogy ragyognak a csillagok, hullanak könnyeink, tudod, hogy fáj nagyon. Ha itt lennél, kérdeznéd, mi bajunk, csak annyit mondanánk, hiányzol nagyon. Megpihent szíved, szemed álomba merült, felszállt lelked, angyalok közé került. Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz. Igaz, nem látunk, de tudjuk, fentről vigyázol ránk. Szemünk mindig könnyes, szívünk fáj nagyon, sohasem feledünk, hiányzol nagyon. Az élet szép volt, amíg velünk voltál, de elrabolt tőlünk a kegyetlen halál. A szíved nem dobog, arcod nem mosolyog, csak emléked maradt, mely szívünkben gyógyíthatatlan sebet hagyott. Pótolhatatlan hiányod elviselni nagyon nehéz, de mégis bennünk él az emlékezés. Kegyelettel, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a málnási

id. INCZE-NAGY JENŐRE, akit ma öt éve ragadott el a kegyetlen halál szerető családja köréből.

Halálába soha bele nem nyugvó, összetört szívű özvegye, három gyermeke

és azok családja

Drága férjem, drága apukánk, szívből szeretünk és sohasem feledünk. Nyugodj békében.

Bús temető csendes susogása, / Oda megyek hozzád, ez maradt csak hátra. / Megállok sírodnál, elmondok egy imát, / Kérem a jó Istent, hogy ő vigyázzon reád. Szomorú szívvel emlékezünk a komollói

id. KERESTÉLY ERNŐRE halálának második évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye és fia

