Aszfaltoznak, hidat építenek Szentivánlaborfalván

Uzon község minden településén aszfaltoztak az elmúlt időszakban, az ősz folyamán összesen öt kilométeren került új burkolat a falvak utcáira. Emellett nagyobb munkálatok is zajlanak, épül az új híd a Feketeügy fölött – számolt be lapunknak Bordás Enikő polgármester.

Szentivánlaborfalván a 16A jelzésű községi úton közel 2 kilométerre kerül új burkolat, a munkálat része a Feketeügy fölött átívelő híd is. Egyelőre az út alapozása zajlik, az új átjáró pilléreit pedig október második felében kezdték önteni. A kivitelezés idejére a folyón egy ideiglenes hidat is kialakítanak, melyre az építéshez lesz szüksége a beruházást végző vállalkozásnak – tudtuk meg. Bordás Enikő felidézte, a régi szentiváni fahidat a három évvel ezelőtti árvíz elvitte, az új átkelő azonban már betonból készül. Szükség is van rá, hiszen hiányában a helybeliek csak nagy kerülő árán tudják megközelíteni a túloldalon található mezőgazdasági területeiket.

A településvezető jelezte, aszfaltoznak a 16-os községi úton is az Uzonból Sepsimagyarós felé vezető szakaszon, mintegy 7 kilométeren. Ezt a beruházást állami költségvetésből fedezik a Helyi Fejlesztési Program révén. Kitért arra is, hogy az uniós forrásból és állami költségvetésből finanszírozott munkálatoknál egyaránt fedezni kell az egyre növekvő alapanyagárak miatti többletkiadást. Ígéretet kaptak arra, hogy az állami forrásokból fizetett munkálatoknál folyósítják a különbséget, az uniós projektek esetében azonban az önkormányzatnak kell állnia a többletet – mutatott rá. Ez egyelőre még nem okozott gondot az önkormányzatnak, de tény, hogy az újraszámolással járó pluszmunka a községi polgármesteri hivataloknak megterhelő, nincs elegendő személyzetük, s a beruházások mellett még igen sok a tennivaló – jegyezte meg Uzon polgármestere.