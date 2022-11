Több a kiadás, mint a bevétel

A megyeszékhely januárban elfogadott költségvetése 240,6 millió lejes bevétellel számolt, ami azóta 857 ezer lejjel egészült ki, így már 241,4 millió lejből gazdálkodhatnak. Szeptember 30-ig ebből 136,6 millió lej folyt be (ez a tervezett jövedelmek 59,46 százaléka), és ugyaneddig az időpontig 147 millió lejt költöttek el (a tervezett kiadások 60,89 százalékát).

Ezzel kapcsolatosan Antal Árpád polgármester elmondta: általában megmarad valamennyi pénz az év végén, és ezt átirányítják a következő év elejére. Tavaly is ez történt, és jól is fogott januárban, amíg a költségvetést el nem fogadták. Ebből adódik most a különbség, ami csak egy pillanatnyi helyzetet tükröz, decemberben azonban helyre fog állni a költségvetési egyensúly.