Románia udvari bolondjai

Jobb volt Ceaușescu idején – hallani néha még most is, közel 33 évvel a kommunista rendszer bukása után, főként azoktól, akik három évtizednyi eredeti román demokrácia után sem élnek sokkal jobban, mint annak idején. Sokan inkább odalett fiatalságuk miatt emlékeznek nosztalgiával a régmúlt időkre, makacsul elnézve annak brutalitása mellett. Most pedig egyre többen hasonlítják össze az infláció és az energiaárak miatti kényszerű takarékoskodást a nyolcvanas évek sötét korszakával.