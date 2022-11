Maja Vojnović bravúros védésekkel kezdett a hazai kapuban, de a magyar csapat sikeresen lassította a játékot, ezzel odalett a szlovénok kezdeti lendülete. Klujber Katrin vezérletével fordított a Golovin Vlagyimir irányította válogatott (9–7), ebben az időszakban nem látszott, hogy a magyarok számára már tét nélküli a találkozó, a társházigazdák viszont az elődöntőbe jutásért küzdenek. Némileg javult a védekezés is, majd érkeztek a cserejátékosok, akik az izgalmas hajrában nem tudták megtartani a kétgólos előnyt, így a szünetben döntetlen volt az állás (14–14).

A szlovénok aztán visszavették a vezetést, ám Klujber fáradhatatlannak tűnt, a csereként beállt Szikora Melinda pedig két védéssel mutatkozott be a kapuban. Erre alapozva egy remek sorozatot produkált a magyar együttes, és kilenc percig nem kapott gólt. Az ellenfél időkérése után megtorpantak a magyarok, büntetőt is hibáztak, ezért a szövetségi kapitány harmadszor is időt kért. Több mint hét perc után született ismét magyar gól, és bár a hajrában mindkét együttes meglehetősen sokat hibázott, a magyarok megszerezték második sikerüket a tornán.

A magyarok két sikerrel és négy vereséggel zártak: a csoportkörben 33–28-ra nyertek Svájc ellen, Horvátországtól 21–18-ra, a címvédő Norvégiától 32–22-re kaptak ki, így pont nélkül jutottak a középdöntőbe, ahol Dániától 29–27, Svédországtól pedig 30–25 arányban szenvedtek vereséget, így már hétfőn eldőlt, hogy a magyar szövetség által meghatározott célt, a nyolc közé kerülést nem tudják teljesíteni.