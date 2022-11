November 9. és 13. között Abu-Dzabiban rendezték meg a tipikusan városban tartandó kerékpáros számoknak (BMX free­style, trial) a UCI Urban Cycling világbajnokságot, melynek a sepsiszentgyörgyi Orbán-Barra Gábor személyében háromszéki indulója is volt. A megyeszékhelyi sportoló legnagyobb hazai riválisával, a radóci Iulian Zahariéval a trialkerékpáros szakág férfi Elit26-os kategóriájában állt rajthoz. Tizenöt ország színeiben 30 bringás vett részt az embert és technikát nagy erőpróba elé állító világversenyen.

A háromszéki kerekes legutóbb 2014-ben vett részt trial-világbajnokságon, és 2016-ban méretette meg magát a Világkupa-sorozatban, így izgatottan várta az idei szereplését. A roppant erős mezőnyben Orbán-Barra a 30. helyen végzett úgy, hogy a verseny első szakaszában elesett, a másodikban letörött kerékpárjának pedálja, és megizzasztotta a tengerpartra épített pálya. „Most, hogy hazaértem, azt kell mondanom, keserű a pirula, hiszen többre vártam, de azt hiszem, én most ezen a szinten vagyok. Abu-Dzabiban már a selejtező felért egy Világkupa-viadallal, kemény volt a verseny, és amíg nincs pályám, úgy gondolom, ennél jobb eredményt nem igazán tudok elérni. Nagyon hiányzott a versenyrutin, így nem igazából tudtam felvenni a harcot az élmezőnnyel. Mindennek ellenére örvendek, hogy ott lehettem a vébén, hiszen így tudom, hol tartok most, és azt is, hogy merre kell haladnom, fejlődnöm. Az viszont nagyon bosszantó, hogy nem tudtam magam mögé utasítani Iulian Zahariét, de majd legközelebb” – nyilatkozta érdeklődésünkre Orbán-Barra Gábor, hozzátéve, hogy a végső győzelmet begyűjtő brit Jack Carthy is elégedetlen volt a vb-re épített pályákkal.

Bringásunk már a jövő évi skóciai világbajnokságra gondol, és megígérte magának: 2023-ban több versenyen áll rajthoz, hogy több tapasztalattal a tarsolyában tudjon kiutazni a nemzetközi seregszemlére.

Az eredmény (trial/férfiak, Elit26): 1. Jack Carthy (brit), 2. Daniel Baron (Spanyol), 3. Oliver Widmann (német)… 29. Iulian Zaharie (román), 30. Orbán-Barra Gábor.