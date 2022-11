A már hagyománnyá vált ünnepvárót idén 13. alkalommal szervezik meg a szokásos módon – énekkel, verssel, áhítattal –, és ugyanekkor kapcsolják be a karácsonyi díszkivilágítást is. Ezt idén a takarékosság jegyében nem bővítették, úgyhogy a tavalyi fényfüzéreket szerelik fel. A második adventi koszorúról azonban nem mond le a városvezetés, ezt ezúttal is az állomási körforgalom közepén helyezik el.

De ez csak a kezdet: a városháza meghirdette a téli ünnepkörhöz kapcsolódó gyermekrajzpályázatát. December 7-éig lehet beküldeni a munkákat, amelyeket december 21–23. között a Tamási Áron Színház homlokzatára is kivetítenek, a legjobbakat pedig díjazzák.

December 16-án megnyílik a karácsonyi vásár is a főtéren, erre a kézművesek, iparművészek, könyvkereskedők, őstermelők, étkeztetők december 6-áig jelentkezhetnek, a fellépésre vállalkozó óvodai és iskolai csoportok, egyházi kórusok pedig november 25-éig.

És hogy teljes legyen a kínálat, a főtéri korcsolyapálya is a helyére kerül, amint az időjárás engedi. (demeter)