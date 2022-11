Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk,

özvegy MAGYARI ERZSÉBET

(szül. MAJOR)

életének 80. évében, 2022. november 18-án elhunyt.

Temetése december 2-án 13 órakor lesz Sepsiszent­györgyön a szemerjai

református temetőben.

A gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága

édesapánk,

FODOR GYÖRGY

volt futballista

életének 66. évében rövid

betegség után visszaadta

lelkét Teremtőjének.

Temetése 2022. november 21-én, hétfőn 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Szomorúan tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagytata, apatárs, sógor, a sepsiszentgyörgyi

MÁR GÉZA

életének 72. évében 2022. november 19-én türelemmel viselt betegség után

csendesen elhunyt.

Temetése 2022. november

22-én 14 órakor lesz a

sepsiszentgyörgyi vár­templom ravatalozóházától.

Részvétfogadás 13 órától.

A gyászoló család

Részvét

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük

ki kollégánknak,

Már Istvánnak

és családjának édesapja

elhunyta alkalmából.

A Mikes Kelemen

Elméleti Líceum igazgatósága és munkaközössége

Őszinte részvétünket fejezzük volt osztályfőnökünk,

BALOGH ATTILA

elhunyta miatt.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A 2-es számú Ipari Líceum 1987-ben végzett

XII. C osztálya

Köszönet

Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. (2Thessz 3:16).

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik

drága halottunk,

a kézdialmási

KELEMEN DOMOKOS

nyugalmazott tanító

temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik az árkosi születésű VÁNCSA JOLÁN

temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek.

Külön köszönet a Csíki negyed 30-as tömbház B lépcsőháza lakóinak, akik a nehéz percekben mellettünk álltak.

A gyászoló család

Megemlékezés

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, / De hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, / Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Fájó szívvel emlékezünk a bitai NIKA ÁRPÁD ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

„Ők, akik már nincsenek közöttünk, eltávoztak egy szebb, egy jobb világba. Rájuk emlékezünk most egy percre, ha hallják, tudják, nem éltek hiába.” (Pintér Tibor)

Kegyelettel emlékezünk

szüleinkre, a mikóújfalusi

LUPULY GÉZÁRA

halálának 9. évfordulóján és

LUPULY SAROLTÁRA

halálának 14. évében.

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

Áldott emlékét szívünkbe zárva, szeretettel gondolunk a gidófalvi FAZAKAS ÁRPÁDRA halálának 20. évfordulóján.

Özvegye, négy gyermeke

és családjuk

Szomorúan és fájó szívvel

emlékezünk az uzoni

születésű sepsiszentgyörgyi

ZAJZON CSABÁRA

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Szerettei

„Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei hazánk.” (2Kor 5:1) Fájdalommal és szeretettel emlékezem a kökösi KOVÁCS JÓZSEFRE halálának 29. évfordulóján. Maradjon Isten mérhetetlen oltalmában.

Nevelt lánya

Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. / Az élet múlik, de az emlékek élnek, / Amíg élünk, őrizzük őket. Örök hiányát érezve, fájó szívvel emlékezünk ALBULESCU ÁKOSRA halálának első, illetve

LUKÁCS ANNA MÁRIÁRA halálának hetedik

évfordulóján.

Szeretteik

Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át.

Fájó szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk

KARDA BORBÁLÁRA halálának hetedik évfordulóján.

Szerettei

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, / Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. / De Te számunkra sosem leszel halott, / Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, az illyefalvi PETKE ERZSÉBETRE halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Leányai és azok családja

Soha el nem múló szeretettel emlékezem a tizenegy éve elhunyt testvéremre,

id. SOLYMOSI BÉLÁRA.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

Erzsike

