November végén lehet jég

Az előző években már szeptember közepétől működött a fedett műjégpálya, és használták is, ezért nagyon bosszantó, hogy idén ennyire késik a szezonnyitás – közölte a Sepsi Rekreatív vezetője. Bodor Loránd elmondta: a két, még garanciában levő kompresszorból az egyik már februárban elromlott, ezt elküldték javításra – egy bukaresti céghez (tőlük vették), az pedig Törökországba küldte a berendezést, ahonnan augusztusban érkezett vissza, de csak néhány órányit működött, ezért újból útra tették; azóta várják, a legutóbbi ígéretek szerint már meg kellett volna érkeznie, hiszen állítólag november 3-án postázták.

Addig is a meglévő géppel kezdtek jeget készíteni. Ha eléggé lehűl az idő, egy kompresszorral is kiöntik a pályát, de ha egy kicsit is felmelegszik, nem tudják hidegen tartani, önteni is csak éjjel lehetséges. A jégpálya hiánya sok mindenkit érint negatívan: a hokisok és a műkorcsolyázók kénytelenek Kézdivásárhelyre járni edzésre, időt és pénzt veszítve ezzel, a kisiskolások korcsolyáztatása sem tudott megkezdődni (száraz edzéseket tartanak még mindig), és a Rekreatív is elesett már több mint kéthavi bevételétől emiatt – magyarázta Bodor Loránd, aki azonban reméli, hogy a hónap végén végre helyreáll a rend, és megnyílik a födött korcsolyapálya.