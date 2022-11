Sepsiszentgyörgyi, háromszéki bokszsikerről legutóbb 2020 decemberében írtunk, azóta keveset szerepelt ez a sportág újságunk hasábjai­ban. Bízzunk abban, hogy ez mostantól változni fog, hiszen nemrégiben magyar bajnoki bronzérmet nyert a megyeszékhelyi Bogyor Dávid, aki a gyergyószentmiklósi Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub színeiben vett részt az anyaországi megmérettetésen. Pénteken edzőjével, a vargyasi származású Szőcs Dénessel beszélgettünk, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy jómaga négy-öt éve kezdett el bokszedzéseket tartani, először hobbistáknak, majd idővel gyerekekkel kezdett el foglalkozni. A 32 esztendős egykori K1-es és ketrecharcos nemrégiben felvette a kapcsolatot a gyergyói egyesület elnökével, Huszár Árpáddal, és azóta közösen egyengetik a megyei ökölvívás jelenét és jövőjét. „Sepsiszentgyörgyön én képzem a sportolókat, ők pedig adják a szükséges felszerelést és biztosítják a versenyzési lehetőséget a gyerekeknek. Egy-két hete költöztünk be az egykori tervezőintézetben lévő új edzőtermünkbe, hiszen egész nyáron szabadban tréningeztünk” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szőcs, aki jelen pillanatban öt 8–16 év közötti gyereknek tart napi rendszerességgel edzést.

Bevallása szerint Szentgyörgyön van igény a bokszra, még annak ellenére is, hogy az emberek úgy vélik ez egy brutális sport, és nem látják azt a munkát, amit egy sportoló elvégez ahhoz, hogy szorítóba léphessen. „Az ökölvívás nemcsak nevel, de fegyelmet, rendszert is tanít. Autodidakta módon tanultam bele az edzősködésbe, és mivel jómagam is ringeztem régebben, az évek során felgyűlt tapasztalatomat próbálom átadni” – tette hozzá a magánéletben fodrászként dolgozó sportember. Annak ellenére, hogy rövid ideje van érvényben az együttműködési szerződésünk az Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklubbal, a szentgyörgyi csapat egyik sportolója már több meccset is vívott, sőt, éremmel is öregbítette a háromszéki ökölvívás hírnevét. „Augusztusban Bogyor Dávid ott volt a gyergyói Tatárdomb Kupán, ahol egyszer mérkőzött meg, és azt is kiütéssel nyerte meg temesvári ellenfelével szemben. Mivel Dávid kettős állampolgár, így indulhatott a magyar országos összevont utánpótlás ökölvívó-bajnokságon. Első mérkőzésén harmadik menetben döntő fölénnyel nyert, de sajnos az elődöntőben nem sikerült győznie, így bronzérmes lett. Egy ilyen gyereknek, aki a serdülő korosztályban elsőéves, most tart a sportpályafutása kezdetén, ez is egy igen szép eredmény” – jelentette ki határozottan Szőcs. A megyeszékhelyi öklöző decemberben ismét Gyergyóban lép szorítóba, hiszen ott tartják a Székely Régió Kupát. (tibodi)