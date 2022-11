A Velencei Bíróság is megmondta, hogy nálunk: „általában véve jó irányba mutatnak az új igazságügyi törvények”. Ezt saját szemünkkel is láthatjuk, ha megnézzük a Legfelsőbb Bíróság legutóbbi döntéseit.

A Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) éppen most bukta el a bíróság előtt Klaus Iohannis elleni határozatát (s törölte el mellékesen a magyarellenes kijelentésért kirótt ötezer lejes bírságot). A büntetést azért kapta (volna), mert a CNCD szerint elnökünk a magyar közösség ellen uszított, mikor a Jó napot PSD… kezdetű dörgedelmét elszavalta, azt állítván, hogy a PSD Erdélyt a magyaroknak akarja odaadni. Akkor a PSD ellenzékben rossz, vörös pestises és korrupt volt, de mostanra már teljesen megjavult, és nyakig benne ül Iohannis kormányában.

Ez a mostani igazságos, Iohannist felmentő döntés azután született, hogy októberben egy másik méltányos határozattal Gheorghe Funart mentették fel ugyanitt 2000 lejes büntetés kifizetése alól, amit azért kapott, mert egy tévéadásban a magyart a lovak nyelvének nevezte.

Asztalos Csaba, a CNCD elnöke akkor azt kérdezte: „Nem érti egy bíró, miért pejoratív, megalázó a magyar kisebbség számára, ha az anyanyelvét a lovak nyelvéhez hasonlítja?”

Úgy látszik, nem. Arra is emlékeztetett, hogy nem ez volt az első ilyen jellegű döntése az igazságszolgáltatásnak. De arra gondolhatott volna, hogy nem is az utolsó, mert ím, elnökünk esetében is, most felmentő ítélet született. Asztalos Csaba azt is mondta, hogy most már nem tudja, hogy mi a gyűlöletbeszéd Romániában.

A diszkriminációellenes tanácsnál Orbán Viktort tusványosi kijelentései után (a fajok keveredéséről) feljelentette Alexandru Muraru PNL-s képviselő. A tanács megállapította, hogy diplomáciai menetessége miatt Orbán Viktort nem lehet felelősségre vonni. Elítélik szavait, de nem büntethetik meg. A képviselő megmondta, hogy az Asztalos Csaba által vezetett tanács a kezdetektől fogva védelmezte Orbánt. Ha ő nem mondta is, de mi tudjuk, miért. Mert Asztalos Csaba is azonos nyelven, a lovakén beszél a magyar miniszterelnökkel. Pedig ha Orbán Viktort jól megbüntetnék, akkor azt a legfelsőbb bíróság biztosan nem semmisítené meg.

Külügyminiszterünk, Bogdan Aurescu most látogatott Budapestre. Ő kézbesíthette volna Orbán Viktornak a büntetésről szóló számlát, amit ott helyben törleszthetett volna. De mivel nem vihetett ilyet neki, legalább figyelmeztette, hogy mikor egyes hivatalos személyiségek magánlátogatásra Romániába jönnek, „nem megfelelő” nyilatkozatokat tesznek.

Gondolom, hogy előzőleg egyeztethetnének az itteni hatóságokkal, bemutatnák tervezett beszédüket, amit a jó együttműködés érdekében cenzúráznának, és akkor elkerülhetők lennének a nem megfelelő nyilatkozattételek. A mi politikusaink bezzeg tudják, hogy milyen „megfelelő” nyilatkozatokat kell tenniük, és ha fel is tevődik, mint Funar vagy Klaus Iohannis esetében, hogy azokat esetleg gyűlöletbeszédként lehet értelmezni, jön a legfelsőbb bíróság, és helyére teszi a dolgokat, hogy ezután is (ahogy eddig) nyugodtan szabad beszélni, úgy ahogy ők, a tévéstúdiókban, vagy cikkezni a hazaáruló magyarokról. Ezek után hőböröghetnek a magyarok, hogy a román politikusok nem ítélik el az általuk szélsőségesnek vélt megnyilvánulásokat, mikor a jó irányba haladó igazságszolgáltatás kimondja, hogy azokkal minden rendben. Aztán természetes, hogy – kicsi kutya nagytól tanul ugatni alapon – reggeltől estig lehet ordibálni a stadionokban is, hogy kifelé a magyarokkal az országból, vagy irányt is mutatva nekik, hogy vissza Ázsiába. (Sőt, még ennél cifrábbakat is). Néha megbüntetik a futballklubokat néhány ezer lejre, de látván a mostani precedenseket a két illusztris személy felmentéséről, ha ezeket mostantól megfellebbezik, akkor a legfelsőbb bíróság eltörli majd azokat.

Külügyminiszterünk azt is nyilatkozta: fontos, hogy a magyar beruházások ne csak a magyarlakta vidékekre, hanem az egész ország területére menjenek. A Fidesz valóban fektethetne némi pénzeket a román információszolgáltatókba (tévék, rádiók, újságok), akár a román pártok, hogy azok néha jobbakat mondjanak, írjanak a magyarokról, mint most.