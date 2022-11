Ecuador már a 3. percben megszerezte a vezetést, Enner Valencia fejelt néhány méterről a kapuba, azonban a videóbíró les miatt érvénytelenítette a találatot. A jobb játékerőt képviselő dél-amerikai csapat büntetőhöz jutott, miután Saad Al-Sheeb kapus szabálytalankodott Valencia ellen, a sértett pedig a 16. percben könnyedén értékesítette a tizenegyest. Gustavo Alfaro együttese továbbra is fölényben játszott, majd a 31. percben a Fenerbahce játékosa másodszor is eredményes volt, Ángelo Preciado beadásából védhetetlenül a hálóba bólintott. Ecuador legutóbbi öt világbajnoki találatát a 33 éves csatár szerezte. A házigazdának egyetlen komoly lehetősége akadt, viszont az is kimaradt, az első félidő ráadásában Almoez Ali néhány méterről melléfejelt. A folytatásban sokkal csendesebb volt a mérkőzés, Ecuador többet birtokolta a labdát, és bár akadtak még lehetőségei, újabb gólt már nem jegyzett. A hajrában Katar aktívabb volt, a 86. percben Mohammed Muntari látványos emeléssel próbálkozott, azonban a labda fölé szállt, így az eredmény nem változott.

Eredmény, A-csoport: Katar–Ecuador 0–2 (gólszerző: Valencia 16. – tizenegyesből, 31.).

A mai program: * A-csoport: Szenegál–Hollandia (18 óra) * B-csoport: Anglia–Irán (15 óra), Egyesült Államok–Wales (21 óra). A találkozókat az M4 Sport élőben közvetíti. (miska)