A volt világelső a csoportmérkőzésein és az elődöntőben aratott négy sikere után annak a tudatában lépett pályára a torinói Pala Alpitourban, hogy végső diadala esetén veretlenül lesz világbajnok. Ez a trófea megszerzése mellett azt is jelentette, hogy veretlen győztesként 4,7 millió dollárt kasszírozott. A 35 éves szerb a Roland Garros óta a hónap elején, a párizsi kemény pályás fináléban kapott ki először ranglistapontot adó viadalon. Mellette szólt az is vasárnap, hogy a korábbi három mérkőzésükön simán megverte a norvég játékost. Az első szettben csak az idén két GS-finálét elvesztő skandinávnak kellett bréklabdákat hárítania, a negyediknél viszont nem járt sikerrel, és mivel ez egyben játszmalabda volt, 53 perc elteltével szetthátrányba került. A szerb favorit szervája a folytatásban is érinthetetlen volt, közben ismét elvette a harmadik kiemelt Ruud adogatását, és innentől már nem engedte ki a kezéből a találkozót, amely 1 óra 32 percig tartott.

Eredmény, döntő: Novak Djokovic (szerb, 7.) – Casper Ruud (norvég, 3.) 7:5, 6:3.