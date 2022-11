A háromszéki küldöttség legjobb eredménye Jakab Eszter nevéhez fűződik, aki U14-ben a 52 kilogrammos súlycsoportban mindenkit maga mögé utasítva diadalmaskodott, emellett a kadét korcsoportban (-61 kg) is remekül teljesített, a harmadik helyen végzett. A sepsiszentgyörgyi csapat még három bronz­érmet szerzett, Péter-Csiki Csanád (U14, -45 kg), Antal Gréta (U14, -42 kg) és Halmágyi Chanel (kadét, -47 kg) is dobogóra állhatott. Borbély Eszter (U14, -47 kg) és Király Károly (U14, -45 kg és kadét, -52 kg) közel álltak az éremszerzéshez, azonban végül meg kellett elégedniük az ötödik helyezéssel. A sepsiszentgyörgyi karatésok egy arany- és négy bronzérme is hozzásegítette az MTK Budapest csapatát ahhoz, hogy a szlovén együttest megelőzve a torna legeredményesebb egyesülete legyen. Kiválóan teljesített még Fejér Milán és Ianculescu Zsófia is, azonban ezúttal nem kerültek dobogóközelbe. A versenyzők következő megmérettetése november 26-án a Sport-All Kupa háziverseny lesz, amelyet kezdő és utánpótláskorú sportolóknak rendeznek a Székely Mikó Kollégium sporttermében. (miska)