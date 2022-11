A szervezet prágai találkozóján a világjárvány miatt megkésve, de átadták a platform éves díját, amelyet a 2020-as esztendőre a fehéroroszországi ellenzéki vezető, Szvjat­lana Cihanovszkaja kapta, 2021-re pedig a moszkvai Emlékezet Intézetnek ítélték oda az elismerést, melyet a cseh szenátus elnöke, Miloš Vystrčil adott át.

A találkozó alkalmából rendezett kétnapos konferencián megfogalmazódott: az emlékezetpolitika fontosságát jól mutatják a jelenlegi háborús helyzet tragédiái, és az Európát is sújtó információs és hibrid háború gyökerei a múltban keresendők. A nemzetközi konferencián mások mellett Magyarországról Baczoni Dorottya, a Terror Háza igazgatója, Ötvös István, a Nemzeti Emlékezet Bizottság vezetőségi tagja, Romániából pedig Florian Mihalcea, a Temesvár Társaság elnöke, Maria Axinte, a pitești-i börtönmúzeum vezetője, valamint Gabriel Andreescu, a bukaresti Emberi Jogi Szemle főszerkesztője vett részt.

Szilágyi Zsolt a prágai találkozó előtt egy nappal Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő meghívására Brüsszelben járt, ahol Küzdelem a megmaradásért címmel angol nyelvű könyvet mutattak be a kárpátaljai magyarság utóbbi nyolc évtizedéről. A szerzők mellett a bemutatón jelen volt Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke is, aki méltatta a történészek munkáját és megköszönte Szilágyi Zsoltnak, a könyv kezdeményezőjének a koordinációban és a kiadás költségeinek előteremtésében végzett munkáját. „Szüleink, nagyszüleink sorsa, a mi fájdalmunk is ott van a kommunizmus áldozatainak szenvedésében. Ezért is örülök, hogy a platform gondozásában és támogatásával sikerült kiadnunk a kárpátaljai magyarok elmúlt nyolcvanéves történetét bemutató angol nyelvű könyvet” – nyilatkozta Szilágyi Zsolt.