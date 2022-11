A múlt héten már munkagépek dolgoztak a sportpályáknak kijelölt részeken, zajlott a területrendezés, vezetékeket helyeztek el a földben. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk megkeresésére elmondta, hogy a terepet átadták a kivitelezőnek, és az neki is látott a munkának, melyet a szerződés értelmében jövő év végéig le kell zárnia a vállalkozásnak. Amint arról beszámoltunk, az önkormányzat pár évvel ezelőtt kihasználta, hogy lehetőség nyílt a Regionális Operatív Program 2014–2020-as időszakára, a 4.3-as tengelyen a hátrányos helyzetű közösségek életterének a társadalmi-gazdasági és fizikai rendbetételére vissza nem térítendő támogatásokat lehívni, sikerrel pályáztak egyebek mellett a Csíki negyedbe tervezett sportpályák kialakítása érdekében. A beruházás révén minifoci-, kosárlabda-, röplabda-, padball-, tollaslabdapályákat hoznak létre az egykori futballpálya helyén, illetve kültéri fitneszeszközöket, pingpongasztalokat szerelnek fel. Emellett sétányokat, járdákat, illetve egy játszóteret alakítanak ki. Továbbá kerékpártárolók is lesznek a területen. A pályák az esti órákban is használhatók lesznek, világítással is ellátják azokat. A beruházás eredeti összértéke megközelíti a kétmillió lejt, ebből az uniós támogatás valamivel több, mint 1,7 millió. A műszaki terveket még a múlt év során véglegesítették, idén sikerült lezárni a közbeszerzéseket.

Az önkormányzat ugyanakkor a sporttelep környékén a tömbházak körül már korszerűsítette a parkolókat. Egy hasonló sporttelep épül Szépmezőn is, szintén a hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatása érdekében. Utóbbi beruházásnak már nekiláttak, jól haladnak.

Érdeklődésünkre Tóth-­Birtan Csaba azt is elmondta, hogy a látványos haladást követően gondok akadtak ugyanazon uniós forrásokból korszerűsített, a Gödri Ferenc Általános Iskola szomszédságában található köztéri parknál. A kivitelező, egy bukaresti vállalat fel akarja bontani a szerződést – árszámítási gondokra hivatkoznak. Az önkormányzat nem kényszerítheti a vállalatot, hogy befejezze a munkálatokat, mivel a költségeket nem frissítették, ezért várhatóan beleegyeznek a megállapodás felbontásába, bár végső döntés még nem született. A szerződésbontás azt jelenti, hogy a játszóteret, az öntözőberendezést, valamint némi talajmunkát mással kell majd elvégeztetni és új közbeszerzést kell kiírni – ezt tavaszig megoldják. A jelenlegi kivitelező némi késéssel fogott neki a rendezésnek, de azt követően elég jól haladtak, viszont az eredeti határidőt így sem tudták tartani, amely idén márciusban járt le.