Meddőségi kezelési program

A program ünnepélyes beharangozásán és a jogszabály alkalmazási normáinak aláírásán jelen volt többek között Nicolae Ciucă miniszterelnök, Marcel Cio­lacu házelnök, Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke, valamint a kormány több tagja. Kelemen Hunor elmondta, hogy az RMDSZ már 2011-ben kezdeményezte a meddőségi terápia állami támogatását, de akkor ez a program rövid működés után leállt, majd 2015-ben újraindult. Hozzátette: a most aláírt program kiterjeszti a támogatást, bővíti a kedvezményezettek körét, hogy minél több családban gyermek születhessen. „Kötelességünknek tartjuk, hogy támogassuk ezeket a családokat, hiszen egy ilyen beavatkozás komoly költségekkel jár” – fogalmazott Kelemen Hunor. A programra azok a 20 és 45 év közötti családok vagy egyedülálló nők jelentkezhetnek, akiknek ehhez orvosi ajánlásuk van. Újdonság, hogy a kormány egy igénylő esetében az eddigi egy beavatkozás helyett hármat támogat 15 ezer lej értékben.

A tervek szerint a jövő évben tízezer ember kap támogatást, jelentkezni december 5-től lehet. Nicolae Ciucă hangsúlyozta: a kormánynak felelőssége elősegíteni, hogy minél több gyerek szülessen, és emlékeztetett, hogy a kabinet bölcsődeépítési programot is indított, ami szintén a fiatal családokat segíti. Gabriela Firea családügyi miniszter szerint Romániában minden ötödik fiatal pár meddőséggel küzd. Rámutatott: egy kezelés költsége elérheti a háromezer eurót is, amit nem mindenki engedhet meg magának, ezért van szükség az állami támogatásra. A miniszter szerint a program eddig csak Bukarestben működött, de most kiterjesztik az egész országra. Mint mondta, a román fővárosban eddig 560 gyerek született meddőségi terápiát követően.