Újra összeültek a visegrádi négyek

A V4-es országok kormányfői több mint féléves szünet után ültek közös tárgyalóasztalhoz, a kassai találkozón az ukrajnai háború és azzal összefüggő kérdések, az energetikai válság, az illegális migráció, valamint az európai uniós források témája került terítékre. A négy miniszterelnök egybehangzóan állapította meg: egyetértés van köztük az ukrajnai háborút érintő alapvető kérdésekben, abban, hogy Ukrajna területi egységét meg kell őrizni, az ott dúló háborút minél hamarabb be kell fejezni, s hogy Oroszország nem jelenthet veszélyt Európára.

Orbán Viktor emlékeztetett: a visegrádi együttműködés egy harmincéves sikertörténet, és azért jött létre, mert az volt a meggyőződésük az országoknak, hogy vannak közös érdekeik és számos közös álláspontjuk. Magyarország speciális helyzetben van, mert ez az egyetlen ország Európában, amelynek egyszerre két migránsválsággal kell megküzdenie. Ebben az évben több mint egymillió ukrán menekült érkezett Magyarországra, és idén több mint 250 ezer illegális határátlépési kísérletet állítottak meg az ország déli határainál. Miután Ukrajnában elhúzódó háborúra kell számítani, az onnan érkező migrációs nyomás a következő időszakban nőni fog, és megalapozott igény a V4 részéről, hogy az EU is vállaljon ebből a teherből valamennyit.

Leszögezte: Magyarország támogatja Finnország és Svédország NATO-tagságát, és a következő év első ülésén ezt a parlament is napirendre fogja tűzni. Arról is szólt: minden akadály elhárult az Európai Bizottság és Magyarország között, amely a megállapodást eddig hátráltatta. Most azt várják, hogy a november 30-án esedékes bizottsági ülésen döntsön a testület.

Szerinte a V4 négy szuverén államot tartalmaz, és a katonai segítségnyújtásról mindenki maga dönt, ez saját állami hatáskör. Ukrajna és Oroszország ügyében a stratégiai célokat illetően egyetértés van a V4-ben. Magyarország is azt gondolja, hogy Oroszország nem jelenthet fenyegetést Európa biztonságára, és fontos, hogy mindig legyen a NATO-tagállamok és Oroszország között egy szuverén Ukrajna, amely meg tudja őrizni a területi integritását. Magyarország támogatja Ukrajnát pénzügyileg, erre a pénzt már el is különítette, de azt nem támogatja, hogy az Európai Unió eladósítsa magát. A miniszterelnök egy vasárnapi futballmeccsen viselt sáljára vonatkozó kérdésre azt válaszolta: Take it easy! (hozzávetőleges fordításban: nyugalom – szerk. megj.), a meccs az meccs, a politika pedig politika, és a kettőt nem kell összekeverni.