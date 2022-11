Jézus szemével

A tárlatot megnyitó Sántha Imre Géza művészettörténész elmondta, a Pincegaléria a kortárs fiatal, illetve középnemzedék művészeinek bemutatkozási helyszíne, akik többnyire a ma problémáit – sokszor provokatív megközelítésben – mutatják be alkotásaikon, Mara Kinga Villő festményei azonban történelmi mélységekbe merítkező forrásokat hoznak közel hozzánk: a művész a keresztény hit alapjait mutatja be, műveiben azonban a mai kor szellemisége is látható, hiszen a mindenkori mának szólnak. Sán­tha Imre Géza beszédében összefoglalta a jézusi kínszenvedés ikonográfiájának kialakulását, megjegyezve, a századok során a katolikus templomokban a keresztútsorozatokat megalkotó művészeknek nem csupán tehetségesnek kellett lenniük, de mélységes hittel is kellett rendelkezniük ahhoz, hogy hiteles műveket hozzanak létre. Mara Kinga Villő először Sepsiszentgyörgyön bemutatott sorozata a tizenötödik stációt, a feltámadást is magában foglalja, így a még nem hívő embernek is olyan élményt sugallnak, melyek elgondolkodtatásra, létünk értelmének kutatására sarkallják a festményeket megnézőket – mindehhez persze a téma, a színek, az alkotásokból sugárzó erős spirituális belső expresszivitás is hozzájárul – értékelte a tárlatot a művészettörténész. Hozzáfűzte: a festmények bármely galériában „élnek”, de igazából – és ez volna Mara Kinga Villő óhaja is – valamelyik templomban lehetnének igazán otthon. A tárlatmegnyitó Dombi Rózsa alkalomhoz illő, A csángó Aranymiatyánk című népdalelőadásával zárult.