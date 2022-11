Adventi koszorúkkal hangolódnak

A Szász Etelka Zita által vezetett természetismeret-környezetvédelem-kézműves körben a koszorúkészítők igazi adventi hangulatban szorgoskodnak, beszélnek ennek lényegéről, az ünnepre készülődés lelki vonzatáról, és miközben a nagyobb diákok gyűjtötte bükkmakk­tokot, tobozt, tölgymakkot és az otthonról hozott díszeket elhelyezik a fenyőkoszorún, gyermekeknek szóló dalokat hallgatnak. Tanáruk elmondása szerint többen otthon is készítenek koszorút szüleikkel együtt, de gondolnak nagyszüleikre is, akik számára a köri tevékenységen állítják össze az adventi ajándékot.

A szűkebb körben tartott tevékenység egyik oka, hogy mára már az iskolákban és az egyházaknál is készítenek adventi koszorút a gyermekek, a családokban is egyre gyakoribb, hogy a szülők gyermekeikkel együtt gyűjtik be a koszorú kellékeit a természetből, és közösen készítik el az adventi díszt, ugyanakkor a kereskedelemben is egyre nagyobb és színesebb a kínálat – mondta lapunk megkeresésére Kerekes Jenő, a sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza igazgatója. Az intézmény baróti és kovásznai alegységeiben is megkezdték a koszorúk készítését, a maksai Orbán Balázs Általános Iskolát a Tanulók Háza kellékekkel támogatja, a megyeközponti tevékenységbe bekapcsolódik a Dr. Kováts Sándor Cserkészcsapat – mondta az igazgató.