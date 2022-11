Ideje az építésnek

A tárlatot előzőleg Erdélyben a 29. állomáshelyen, Gyergyószentmiklóson a Tarisznyás Márton Múzeumban mutattak be.

A kiállítást Erdélyben 2019 óta Szovátán, Nagyszebenben, Vajda­hunyadon, Gyulafehérváron, Csíkrákoson, Szentegyházán, Csíksze­redában, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Nagyváradon és Szatmárnémetiben került közszemlére. A vándorkiállítás a külhoni magyar vonatkozású történelmi épületek megóvásának előmozdítására a magyar kormány által 2015-ben indított és finanszírozott Rómer Flóris Terv keretében nyújtott támogatások eredményeit mutatja be a Muraköztől Erdélyen át a Felvidékig. Az épületekről készült művészi fotók és ismeretterjesztő leírások mellett több eredeti tárgy, kordokumentum, műtárgymásolat, hang- és filmfelvétel is segíti, hogy a látottak az érdeklődők és a hozzáértők számára egyaránt emlékezetesek legyenek. A kiállítás számos interaktív elemet is tartalmaz, így a látogatók – fiatalok és idősebbek egyaránt – maguk is megtapasztalhatják a restaurátori munka nehézségeit és szépségeit. Az érdeklődők forgatható hengerek segítségével felújított vagy felújításra szoruló falképsorozatokat rakhatnak ki, és egy, a 18. században népszerű háromdimenziós látványt nyújtó eszköz, a guckkasten segítségével betekinthetnek néhány látványos templombelsőbe is.

A nem mindennapi kiállítást Dimény Attila múzeumvezető nyitotta meg, aki arra emlékeztette a jelenlevőket, hogy a Teleki László Alapítvány megbízásából a Kárpát-medencében, az elszakított országrészeken 2015-ben már jó ideje műemlék-felújítások zajlottak közel 250 településen. Az első folyamat 2016-ban zárult. A következő szakaszban, 2015 és 2018 között 127 helyszínen zajlottak felújítási munkálatok. Magyarország kormányának programja elsősorban olyan kis településekre fókuszál – hangsúlyozta az intézményvezető –, ahol adott esetben a magyar közösség is megfogyatkozott, vagy már nagyon kevesen maradtak, viszont épített örökségét meg akarják óvni a pusztulástól. A kiállítás nem csak a felújításokat mutatja be, hanem a műemlékvédelem összetettségébe is bepillantást enged. A műemlék templomokon kívül a szakemberek restaurálási beavatkozást végeztek haranglábak és fakapuk esetében is. A tárlaton a látogatók négy erdélyi, három kárpátaljai és egy felvidéki településre vonatkozóan kaphatnak bővebb információt. Eredeti tárgyként a Maros megyei Kutyfalva templomtornyának vihar által megrongált buzogányára és gömbjére hívta fel a figyelmet. A kiállítás 2023. január 9-ig látogatható.