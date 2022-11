A sepsiszentgyörgi Sport-All Sport Club karateszakosztálya múlt szombaton megszervezte a már hagyományosnak számító háziversenyét a Székely Mikó Kollégium tornatermében. Az eseményre különböző korosztályokban 98 sportoló nevezett, akik siho-geri, szivacs kumite és kumite versenyszámban tehették próbára magukat. A viadalon a szintén megyeszékhelyi Shoto Team Karate Klub nyolc meghívott karatésa is részt vett.

„Legutóbb 2019-ben rendezhettünk hasonló minőségű háziversenyt, ezért is volt remek újra pástra vinni az eseményt. Célunk a legkisebb karatésaink sportba fektetett motivációjának fenntartása, a versenyzés és sikerek élményeinek beágyazása már gyermekkortól. Szerettünk volna mindenki számára érmet és élményt biztosítani, ami úgy érzem, teljes mértékben sikerült. Külön köszönet a szakosztály tapasztaltabb sportolóinak és a szülőknek a segítségért, akik odaadó munkájukkal hozzájárultak a viadal lebonyolításához. Úgy gondolom, igazi csapatmunka volt” – nyilatkozta Vass Hunor edző, s hozzátette: a szakosztály legközelebb két hét múlva Velencében a nemzetközi Youth League viadalon szerepel. Az olasz városba hat sepsiszentgyörgyi sportoló utazik, hogy próbára tegye magát a világ legjobb karatésainak mezőnyében.

A győztesek: F lányok: Béres Regina, Tokos Petra, Verses Izabella, Péterfi Laura, Bucsi Anna, Albert Anna, András-Nagy Dorottya, Dezső Anna, Gecse Luca, Coman Dorka, Olosz Panna, Both Bíborka, Ferencz Nóra F fiúk: Kovács Erik, Máthé Patrik, Nagy Soma, Tót Attila, Albulescu Kevin, Feneki-Újfalvi Dávid, Porzsolt Máté, Dallos Máté, Voiculescu Dávid, Péter-Csiki Mátyás, Benkő János Magor, Both Balázs Kund, Oláh Zente, Rátz Mátyás, Pusztai Zalán, Lukács Lóránd, Lázár Zsombor, Szabó Norbert, Albert Ákos, Pulugor András, Lupsa Krisztián, Váncsa Sándor, Gyöngyi Patrik, Szőcs Péter, Taranek Bernárd. (miska)