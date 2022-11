A céhes városi KSE Futsal vereséggel hangolt a vasárnapi hazai mérkőzésre, miután pár nappal korábban 9–4-re kikapott a ­Mausoleul Mărăşeşti otthonában, a Fortius 2014 Buzău pedig a sereghajtó Galaci U-t győzte le 6–5 arányban a küzdelemsorozat előző körében.

A Kicsid Gábor Sportcsarnokban lejátszott vasárnapi mérkőzést a házigazda kézdivásárhelyiek kezdték jobban, akik az első percben Gáll révén már meg is szerezték a vezetést (1–0). A Fortius játékosait felrázta a kapott gól, és a 4. percben Marcoșanu egyenlített (1–1). A folytatásban magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak Gazda József tanítványai, akik Pakucs duplájával gyorsan 3–1-es előnybe kerültek. Ezután következett Bandi találata (4–1), majd Albu kétszer is megzörgette a havasalföldiek kapujának hálóját (6–1). Az első félidő hajrájában sem lazítottak a háromszéki kék-fehérek, így Gállnak sikerült újfent beköszönnie (7–1), majd a 20. percben Fábián is feliratkozott a gólszerzők listájára (8–1).

A megnyugtató előny tudatában a térfélcserét követően visszavett a sebességből a kézdivásárhelyi együttes, amely Pál, Sánta, Szőcs és a mesterhármast jegyző Pakucs révén már csak négy találatot szerzett (12–1), és úgy tűnt, tizenegy gólos különbséggel zárul majd a mérkőzés. A véghajrában azonban magára talált a buzăui vendégegyüttes, előbb Marcoșanu, majd Anton is eredményes volt, és 12–3-nál ért véget a találkozó.

Teremlabdarúgó 2. Liga, 8. forduló: KSE Futsal–Fortius 2014 Buzău 12–3 (8–1). Gólszerzők: Gáll (1., 19.), Pakucs (7., 9., 36), Bandi (10.), Albu (17., 17.), Fábián (20.), Pál (24.), Sánta (25.), Szőcs (35.), illetve Marcosanu (4., 39.), Anton (40.). További eredmény: Galaci U–Futsal Ceahlăul Piatra Neamț 2–6, a Mausoleul Mărăşeşti szabadnapos volt.

Három győzelemmel és két vereséggel a KSE Futsal az 1-es csoport harmadik helyét foglalja el (9 pont) a listavezető Piatra Neamț (15 pont) és a második helyezett Mărăşeşti mögött (12 pont). Szombaton újabb tétmérkőzés vár a céhes városiakra, akik a pontvadászat 9. fordulójában az éllovas otthonában lépnek pályára. (tibodi)