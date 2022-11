A Marosvásárhelyen született, ám Sepsiszentgyörgyhöz is kötődő Orbán György zeneszerző köszöntését helyezték előtérbe a szervezők a huszonegyedik Háromszék Kamarakórus-fesztiválon.

A szervező, az Eufónia Egyesület nevében Sipos Zoltán örömét fejezte ki, hogy immár minden korlátozás nélkül találkozhatnak a kórusok. A Pro Musica kamarakórus karnagya azt is elmondta, a meghívóban minden kórust arra kértek, hogy a jelenleg Magyarországon élő, idén hetvenötödik életévét betöltő kortárs zeneszerző alkotása, akit sokan személyesen is ismernek, mindenképpen szerepeljen a rövid, három-négy műből álló repertoárban.Ennek jegyében léptek a szószék elé a Gyöngyvirág utcai református templomban a részt vevő együttesek, amelyek közül – több tag betegsége miatt – ezúttal hiányzott a kézdivásárhelyi Cantus kamarakórus. De eljött és a házigazda Pro Musica kamarakórus után sorrendben rövid, ám annál színvonalasabb műsort mutatott be a Kriza János Unitárius Dalárda (karnagy: Karácsony Gabriella), a Laudate kamarakórus (karnagy: Lőfi Gellért Attila), a kovásznai Pastorala kamarakórus (karnagy: Szántó Kinga) és a Vox Humana kamarakórus (karnagy: Szilágyi Zsolt Herbert).