Hívjuk ide Ronaldót!

Sok rosszat hallottunk a katari futball-világbajnokság kapcsán. Köztudott, hogy kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci. És a katariaknak volt elég pénzük, sőt, még annál is több, hogy megbundázzák a világbajnokság rendezési jogát és meg is szervezzék azt. Beszélnek – mint a korábbi világbajnokságok esetében is – csalásról, korrupcióról, pénzmosásról, emberi jogi problémákról. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino mindezek ellenére nyugodtan mondhatná: ezek csupán infantilis támadások a nyugati országok részéről, akik elestek a vébé szervezésének jogától.