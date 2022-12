Erőfitogtatás Bukarestben

Bár hagyománynak számít a nemzeti ünnepen a katonai felvonulás, a közelben zajló ukrajnai háború miatt az idei seregszemle, amelyen számos NATO-szövetséges alakulat is képviseltette magát, erődemonstrációnak is beillett. A felvonulást, amelyet Klaus Iohannis államfő, Nicolae Ciucă miniszterelnök és Marcel Ciolacu házelnök, valamint számos intézményvezető, magas rangú katona és külképviseleti vezető jelenlétében rendeztek meg, a hideg, esős idővel dacolva többezres tömeg nézte végig a helyszínen. A parádén a román hadsereg, a belügyminisztérium és több NATO-tagállam díszegységeinek mintegy 1500 fegyverese vonult fel a fegyvernemére jellemző több mint 120 járművel, illetve haditechnikával, a légierő bemutatója azonban – amelyhez a tervek szerint Romániában szolgálatot teljesítő amerikai, kanadai, spanyol és olasz harci repülők is csatlakoztak volna –, a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt.