Az elmúlt hétvégén utoljára léptek pályára idén a háromszéki csapatok a harmadosztályú bajnokságban. A 15. fordulóban a Kézdivásárhelyi SE pénteken akár három ponttal is távozhatott volna a Székelyudvarhelyi FC otthonából, végül azonban döntetlennel zárult a találkozó. A Sepsi OSK II. szombaton hazai környezetben fordulatos mérkőzésen szenvedett vereséget a Brassói Kids Tâmpa ellen. A felső-háromszéki csapat a nyolcadik, a sepsiszentgyörgyi együttes a hatodik helyről várja a tavaszi folytatást.

Remekül kezdte a mérkőzést a sepsiszentgyörgyi csapat, már a 3. percben vezetést szerzett, Nistor Ákos előkészítése után Denis Rența a tizenhatos vonaltól a bal alsóba lőtt (1–0). Ezt követően szintén a házigazdák voltak aktívabbak, több helyzetet kidolgoztak, azonban Tudor Alexa hárította Rența szabadrúgását, Dennis Horciu távoli és Iustin Grigore közeli lehetőségét. A vendégek negyedóra elteltével veszélyeztettek először, Andrei Dima próbálkázását Niczuly Rajmund könnyedén védte, a folytatásban pedig egyre jobban játékba lendültek. Iulian Nechita senkitől sem zavartatva fölé fejelt, viszont a 39. percben egyenlített a Kids Tâmpa, egy szögletet követően a háromszéki védelem nem tudott felszabadítani, így Rareș Sburlea néhány méterről a hálóba bólintott (1–1). Szünet előtt ismét előnybe kerülhetett volna a Sepsi OSK II., Sergiu Șerban lövését a brassói kapus megfogta.

A második félidőben határozottabban lépett pályára a vendég együttes, amely az 50. percben a vezetést is átvette, David Bugnar próbálkozását Niczuly lábbal a kapufára továbbította, a labda pedig a hálóba vágódott (1–2). Nem sokkal később a hazai gárda kétszer is közel volt a gólszerzéshez, azonban Șerban a kapufát találta el, Nistor lövését pedig a hálóőr védte. A folytatásban a háromszéki alakulat beszorította ellenfelét, majd a 75. percben egy kapu előtti kavarodásban Vlad Toma közelről a hálóba gurított (2–2). A hajrában a vendégek kezdeményeztek többet, Cosmin Clinci lehetőségét Niczuly bravúrral szögletre mentette, de a ráadásban már tehetetlen volt, ugyanis Nechita gólra váltott egy ellentámadást (2–3). Az utolsó percben a sepsiszentgyörgyi csapatnak még volt esélye a pontszerzésre, viszont Rența szabadrúgását kiütötte a kapus, aki Bende Bence ismétlését is bravúrral védte.

3. Liga, 5. csoport, 15. forduló: Sepsi OSK II.–Brassói Kids Tâmpa 2–3 (1–1).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Claudiu Ștef (Marosvásárhely). Sepsi OSK II.: Niczuly – Popa, Răducioiu, Cîrstean, Mitu, Horciu (Bende, 73.), Rența, Grigore, Nistor, Vura (Ilie, 90.), Şerban (Toma, 61.). Edző: Valentin Suciu. Kids Tâmpa: Alexa – Sburlea, Potecu, Clinci (Vasu, 90+5.), Nechita, Dima, Moldovan, Andrieș (Bugnar, 46.), Cupu, Stoica, Șerban (Garvalov, 46.). Edző: Ciprian Anghel. Gólszerzők: Rența (3.), Toma (75.), illetve Sburlea (39.), Bugnar (50.), Nechita (90+3.). Sárga lap: Horciu (19.), Vura (44.), Popa (71.), illetve Dima (25.), Potecu (44.), Alexa (68.), Bugnar (90+4.).

További eredmények: Székelyudvarhelyi FC–Kézdivásárhelyi SE 1–1 (gólszerzők: Tankó 84. – öngól, illetve Albu A. 76.), Brassói SR–Zernesti Olimpic 2–1 (gsz.: Ion 8., 10., illetve Mariean 90+4. – tizenegyesből), Barcarozsnyói Olimpic–Păulești 2–0 (gsz.: Boția 53., 84.), Blejoi–Plopeni 2–1 (gsz.: Nițescu 3., Munteanu 60., illetve Vlad 51.).

A tabella:

1. Blejoi 12 2 1 43–10 38

2. Plopeni 8 3 4 16–9 27

3. Barcarozsnyó 7 3 5 23–18 24

4. Brassói SR 7 2 6 20–20 23

5. SZFC 6 2 7 27–18 20

6. Sepsi OSK II. 5 3 7 23–28 18

7. Păuleşti 5 3 7 16–29 18

8. KSE 4 4 7 14–25 16

9. Kids Tâmpa 4 3 8 16–25 15

10. Zernest 3 3 9 19–35 12

A harmadosztályú bajnokság 2023 márciusában folytatódik. Az alapszakaszból három forduló van hátra, majd következik a rájátszás.