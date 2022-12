A közleményben idézik a sepsiszentgyörgyi születésű Márkó Esztert, aki elmondta: meglepte, de nagyon megtisztelő számára az elismerés. Mint hozzátette, nem volt könnyű feladat számára ez a Tamási-darab, mert eddig főleg gyerekeknek szóló előadásokat rendezett és fiatal felnőttekkel foglalkozott a tanítás közben. „Nemcsak emiatt volt nehéz a munka, hanem Tamási Áron miatt is, akinek a világa ugyan közel áll hozzám, de mégis nehéz volt megfogalmazni a színpadon, eltalálni azt a hangvételt, ami éppen megfelelő a darabjához” – fogalmazott a rendező.

Kiemelte, hogy a próbafolyamat hosszú lelki utat jelentett számára: megbirkózni a szöveggel, összehozni a sokféle iskolából jött, sokféle indíttatású csapatot. Szerepelnek ugyanis a darabban a Nemzeti Színház színészei, a beregszászi társulat tagjai és egyetemi hallgatók is. „Az már gyermekkoromtól fogva nem volt kérdéses, hogy valahol a színház közelében fogok kikötni, hiszen édesanyám színésznőként (Krizsovánszky Szidónia, a Tamási Áron Színház társulatának néhai művésze – szerk. megj.) megadta az indítást erre a pályára” – idézte fel Márkó Eszter. Elmondta: a színművészeti után Szatmárnémetiben, Csíkszeredában játszott, aztán a budapesti József Attila Színház következett, amely szintén meghatározó időszaka volt életének.

„A tanítást egy kollégámnak köszönhettem, de ez is nagyon nagy iskolának bizonyult, hiszen a növendékeknek nem lehet mellébeszélni, mindig felkészültnek kell lenni” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a vizsgaelőadás hozta el a rendezői munkát az életébe. Aztán ebből következett egy mesedarab színpadra állítása a József Attila Színházban, majd Erdélyben is kapott ilyen feladatot. „Azt gondolom, hogy a feladatokat kapjuk abban az értelemben is, hogy mindig azok a munkák találnak meg, amelyekkel dolgunk van” – fogalmazott az alkotó, hozzátéve: a színészet és a rendezés is folyamatos küzdelem, önvizsgálat, önkiforgatás. „Nagyon szeretem, mert mindenből lehet tanulni” – mondta Márkó Eszter, aki most is elég sűrű időszakot él, hiszen a Tündöklő Jeromos óta már rendezett Szolnokon és Székelyudvarhelyen is.