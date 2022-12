A címvédő a csoportkörben mindkét idegenbeli mérkőzését megnyerte, előbb az FC Petrolul, majd az FC Dinamo felett diadalmaskodott, míg a Voluntari győzött az Unirea Slobozia vendégeként, az FC U Craiova otthonában pedig vereséget szenvedett. Cristiano Bergodi legénységének már egy pont is elég a továbbjutáshoz, azonban Liviu Ciobotariu tanítványai csak akkor léphetnek a negyeddöntőbe, ha nyernek. Amennyiben az Ilfov megyei együttes három ponttal távozna Sepsiszentgyörgyről, valamint az FC U Craiova behúzná a három pontot az FC Petrolul vendégeként, a Sepsi OSK búcsúzna a sorozattól. A piros-fehérek és a kék-fehérek augusztusban már találkoztak a bajnokságban, az Anghel Iordănescu Stadionban gól nélkül remiztek. Idén májusban az előző idény kupadöntőjében is farkasszemet néztek, a bukaresti finálé a Sepsi OSK sikerével zárult.

„Az utóbbi időben remekül teljesítünk a bajnokságban, ezúttal nem csak jól játszunk, hanem az eredmények is jönnek. Reméljük, a kupában is sikerül a harmadik mérkőzést megnyerni, hiszen csoportgyőztesként szeretnénk a negyeddöntőbe jutni, így a legjobb nyolc között hazai környezetben léphetnénk pályára. Az első hely megszerzéséhez elég lenne egy pont is, viszont a célunk a győzelem. Várhatóan a vezetőedző több helyen változtat majd a kezdőcsapaton, azonban nem félünk attól, hogy emiatt hátránnyal vágnánk neki a találkozónak, hiszen bárki kap lehetőséget, az minden tőle telhetőt megtesz. A következő négy napban kétszer játszunk a Voluntari ellen, a kupameccs után pénteken a SuperLigában is találkozunk. Egyik mérkőzés sem lesz könnyű, ám azt szeretnénk, ha mindkettő végén mi örülhetnénk” – fogalmazott Hadnagy Attila ügyvezető igazgató.

A mérkőzések, csoportkör, 3. forduló: * A-csoport: Sepsi OSK–FC Voluntari (ma, 19 óra), FC Petrolul–FC U Craiova (ma, 19 óra), Unirea Slobozia–FC Dinamo (ma, 19 óra) * B-csoport: FC Botoșani–FCSB (csütörtök, 20 óra), Mioveni–Aradi UTA (csütörtök, 20 óra), Galaci Oțelul–Gloria Buzău (csütörtök, 20 óra) * C-csoport: Alexandria–Újszentes (szerda, 14 óra), FC Farul Constanța–Kolozsvári CFR (szerda, 20 óra), Kolozsvári Universitatea–FC Rapid (szerda, 20 óra) * D-csoport: FC Argeș–Univer­sitatea Craiova (szerda, 17 óra), FC Hermannstadt–Chindia Târgoviște (szerda, 17 óra), Marosújvár–Nagybányai Minaur (szerda, 17 óra). (miska)