Sajtóvetítésen mutatták be a világ legidősebb élő olimpiai bajnokáról, a Nemzet Sportolójáról, Keleti Ágnesről szóló, Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes című portré-dokumentumfilmet. A budapesti Puskin moziban csütörtökön tartott eseményen megjelent Oláh Kata, a film rendezője, valamint operatőre, Csukás Sándor is.

„A film készítésekor nemcsak egy sportsikerekben gazdag életutat akartam bemutatni, egy olyan életet, amelyben benne van Magyarország száz éve is, hanem azt a Keleti Ágnest, akit én megismertem. Az a sok bölcsesség, amit tőle hallottam, remélem, másokat is megérint. A dokumentumfilmről az a vélemény él, hogy csak unalmas lehet. Szeretném bemutatni, hogy ebben is vannak érzelmek” – mondta a vetítés előtt Oláh Kata rendező-producer.

A több mint egy éven keresztül forgatott film középpontjában az 1921. január 9-én született, ötszörös olimpiai bajnok tornász hétköznapjai és visszaemlékezései állnak. Rendkívüli életét a vele készült archív interjúk, naplójának részletei idézik fel. Keleti Ágnes életének tanúi is megszólalnak, többek között volt tornásztársa, Zoller Mária, valamint egykori izraeli tanítványai. Megszólal Keleti Éva fotóművész is, aki elmeséli, hogy a két család baráti kapcsolatban állt egymással, és ő kislányként csodálta, ahogy a nála idősebb Keleti Ágnes szaltózott. Először kezdő fotósként készített róla fényképet, amikor Keleti Ágnes már sikeres tornász volt.

„Filmünk a koronavírus időszakában készült, így a háttérben nemcsak az elmúlt száz év történelme, hanem a napjainkat megnehezítő világjárvány is meghúzódik, rámutatva, hogy az egyedi élettörténetek adják ki a teljes egészet. Az ’56-os forradalom idején készülni az olimpiára vagy a karanténnal terhelt koronavírus időszakában ünnepelni a 100. születésnapot egyszerre egyedi és mindannyiunk életét befolyásoló esemény” – olvasható a film ismertetőjében.

A film ősbemutatója a Miskolci Cinefest Fesztiválon volt idén szeptemberben, ahol az alkotás a nemzetközi kritikusoktól (Fipresci) a legjobb magyar film díját nyerte el.

A produkció december 8-án kerül a magyarországi mozikba, illetve premier előtt a 11. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál zárófilmjeként láthatja a közönség.