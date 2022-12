Előző írásunk

Napóleon szállóigévé vált szavai – miszerint a legjobb védekezés a támadás – bő kétszáz év után is aktuálisak, ma is ezzel a taktikával élnek (hovatovább egyre agresszívebben) a gyáva hazafiak. A falusi kutyák is ugatnak, támadnak, de ha a gazdájuk rájuk szól, mindjárt elhallgatnak, megértik a parancsot. Így történne ez a hőzöngő nacionalistákkal is, ha az illető szervek (rendőrség, csendőrség) rájuk szólnának, de úgy látszik, sem a gazda, sem a kutya nem hajlandó abbahagyni a sokszor oktalan támadást.