Leváltották Dragnea emberét

A Giurgiu megyei politikus a PSD egyik legnagyobb befolyású tisztségviselője volt Liviu Dragnea pártelnöksége idején, 2018-tól 2019-ig pedig gazdasági miniszteri tisztséget töltött be Viorica Dăncilă kormányában. Most azonban, hogy a korrupcióellenes ügyészség (DNA) újabb bűnvádi eljárást indított ellene és előzetes letartóztatásba került, a PSD lemondásra szólította, majd miután ezt önként nem tette meg, parlamenti szavazást kezdeményezett a visszahívására. A két ház együttes ülésén ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással váltották le.

A DNA szerint Bădălău augusztus 9-én, illetve november 19-én arra próbálta rávenni az egyik Giurgiu megyei község polgármesterét, hogy egy rokona cégét bízza meg a település ivóvízhálózatának felújításával, azt ígérve neki, hogy az illető cégtől megkapja a beruházás értékének 7 százalékát. A vádhatóság azt is közölte: a polgármester „előlegként” már kapott is 35 ezer lej csúszópénzt Bădălăutól, aki azt állította: rá tudja venni az országos beruházási társaság vezetőségét, hogy támogassák a község másik két településfejlesztési pályázatát.

Bădălău 1991-ben kezdte politikai tevékenységét. 2003-ban, a Năstase-kormány idején nevezték ki Giurgiu megyei kormánybiztossá, 2004-től 2008-ig parlamenti képviselő, 2012-től 2020-ig pedig szenátor volt. Nem most először keveredett korrupciógyanúba: a tisztségviselők vagyonosodását vizsgáló Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) és a DNA is kezdeményezett ellene korábban bűnvádi eljárást, de eddig minden esetben felmentették. A România Liberă című lap szerint Bădălăut 1988-ban egy évre el is ítélték, amiért ellopott négy zsák búzát, de Nicolae Ceaușescu kommunista diktátor egy abban az évben kiadott közkegyelmi rendelete eltörölte a priuszát.

Bădălău gazdasági miniszter volt, amikor Liviu Dragnea PSD-elnököt 2019 májusában korrupcióért elítélték. Néhány hónappal később a Dăncilă-kormány megbukott, és a PSD ellenzékbe vonult, de még a 2020-as parlamenti választások előtt a törvényhozók megszavazták Bădălău kinevezését a számvevőszékhez.

Az állami számvevőszék a parlament legfőbb pénzügyi, gazdasági ellenőrző szerve, amely minden olyan intézményt és politikai szervezetet ellenőriz, ahol közpénzt használnak fel.