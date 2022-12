A háromszéki városokban működő Tanulók Háza-hálózat egyetlen pénzügyi központhoz tartozik, ennek székhelye a sepsiszentgyörgyi intézmény, amelynek igazgatóját, Kerekes Jenőt kérdeztük a kialakult helyzetről. Az évi költségvetés eleve nem volt elegendő egész esztendőre, november elején elfogyott a pénz, jelenleg tízezer lejes adósságuk van az áramszolgáltató felé – közölte. Két héttel ezelőtt, este tíz órakor a szolgáltató elzárta az áramot a Tanulók Háza sepsiszentgyörgyi székhelyén, a helyi Mihai Viteazul Főgimnázium negyven bentlakásos diákja maradt világítás és fűtés nélkül az épületben egy teljes napig, majd gyors beavatkozással sikerült megoldani a helyzetet – ecsetelte Kerekes Jenő. Ezzel egy időben a baróti egység fűtését biztosító háromfázisú áramforrást is kizárták.

A tízezer lejes villanyszámla-elmaradásból kifizettek közel négyezret, és kérték a további adósság részletfizetésre való átütemezését az áramszolgáltatótól, de nem kaptak pozitív választ – szögezi le az igazgató. Elmondta, a bentlakásra fordított víz-gáz-villany költségeit az érintett iskola fedezi, hiányuk nem ebből származik, hanem az eredeti évi költségvetésből, de amikor a beérkezett számlák alapján fizetnek, a szolgáltató önkényesen osztja el, mikor, hol és mit számol el. Kerekes Jenő elmondta, a háromszéki városokban hat épületben működik az intézmény, ezek közül egyedül a baróti Tanulók Háza épületét fűtik elektromos árammal, amikor a háromfázisű áramforrást elzárták, maradt a világítást biztosító rendszer, amelyre rácsatlakoztattak néhány villanyrezsót, de a hideg beálltával ez nem volt elegendő, a tantermeket nem tudták kifűteni, a tevékenység felfüggesztésére kényszerültek. Háromszázötven tanítványuk maradt a beütemezett délutáni foglalkozás nélkül, amit az igazgató igazságtalannak tart. Kerekes Jenő sérelmezi, hogy az oktatási minisztérium finanszírozás tekintetében különbséget tesz a kötelező oktatás és a délutáni, szabadon választott, állami intézményi keretek között zajló oktatást érintően, utóbbinak nem biztosítja a működés anyagi feltételeit.

Míg az óvodák és az iskolák önkormányzati fenntartásban működnek, a megyei tanfelügyelőségek, a Tanulók Klubja-hálózat, a megyei Tanítók Háza-rendszer és a megyei iskolás sportklubok a szaktárca alárendeltségébe tartoznak, költségvetésük is központilag meghatározott – válaszolt, a témát érintő kérdésünkre Kiss Imre megyei főtanfelügyelő. Elmondása szerint az év elején előre látható idei költségvetés 60–65 százalékát kapták meg a minisztérium alárendeltségében működő tanügyi intézmények, a többszöri kiigazítással a hiányzó összegek harmadát pótolták, de nagy még az anyagi űr. A Tanulók Háza számára is kérték a szükséges költségvetés-kiigazítást, egy részét már ők is megkapták, mindenkinek abból kell gazdálkodnia, ami van – hangsúlyozta a megyei főtanfelügyelő.

Tény, egyetlen fűtetlen műhelyben, tanteremben sem lehet szabadon választott kreatív foglalkozást tartani, pedig ennek még inkább szerepe lenne a gyermekek személyiségének fejlesztésében, tehetségének kipróbálásában, kibontakoztatásában, mint amire a kötelező oktatás keretei között lehetőség adódik.