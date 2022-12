Korszerű táblákat kaptak a kisbaconi diákok

A Meskete Egyesület idén nyáron tette közzé adománygyűjtő felhívását, mellyel tulajdonképpen Benedek-Huszár Botond ötletgazda javaslatát karolták fel. Kolcza Judit egyesületi elnök, a Benedek Elek-iskola tanítója lapunknak korábban elmondta, a kis település iskolájában két osztályban összesen húsz gyermek tanul, így mindkét osztályt egy-egy digitális táblával szerették volna felszerelni, hogy lecseréljék a több évtizedes hagyományos táblákat. A tanintézménynek azonban erre nem volt megfelelő anyagi kerete, így az egyesület meghirdette az adománygyűjtést. Akkor megjegyezte azt is: Kisbaconra nem jellemző, hogy a szülők elviszik a gyermekeiket más településre tanulni, így pedagógusként mindent megtesznek annak érdekében, hogy fenntartsák az iskolát, a gyermekeket legjobb tudásuk szerint oktassák.

Kolcza Judit az átadón elmondta: „az előző időszakban megtapasztaltuk, mennyi jó ember vesz körül bennünket, mennyien vannak, akik szívükön viselik iskolánk, kicsiny falunk sorsát”. A táblák beszerzését határon innen és túl nagyon sokan támogatták, közel 12 ezer lej érkezett az egyesület számlájára, ugyanakkor a Groupama Biztosító is felfigyelt a felhívásra, Fazakas Zoltán igazgató javaslatára felvállalták az egyik tábla megvásárlását.

A korszerű eszközök beszerzését kezdeményező Benedek-Huszár Botond beszédében kiemelte, tulajdonképpen egy álom teljesül, s ennek köszönhetően a kisbaconi diákok minőségi oktatásban részesülhetnek. Felidézte, amikor Kolcza Judit elkezdett megoldásokat keresni, úgy érezte, hogy a közösség tagjaként neki is csatlakoznia kell hozzá, a pedagógus tenni akarása, a diákok iránti szeretete, a közösség iránti tisztelete pedig arra sarkallta, hogy közösen indítsák el a gyűjtést az interaktív táblák beszerzésére.

Kolcza Judit rámutatott, az okoseszközök beépítése az iskolai tevékenységekbe kimondottan hasznos, jól lehet alkalmazni önálló, valamint csoportos munkában is, játékos feladatokhoz és az ismeretek elmélyítésére egy­aránt, bármilyen tantárgynál, bármilyen korosztálynál. Az okostáblák nagy előnye, hogy az elvégzett feladatok elmenthetőek, könnyebben lehet általuk szemléltetni a tanórákon, beépített hangfallal rendelkeznek, telefonról, táblagépről is rácsatlakozhatnak a tanítók, tartalmakat oszthatnak meg. A tanítónő ugyanakkor köszönetet mondott mindazoknak, akik a kisbaconi diákok ügyét felvállalták. Köszönetet mondott a támogatóknak Baló Ervin igazgató is, aki rámutatott: felszereltség szempontjából a kisbaconi iskola megelőzte a nagybaconit.