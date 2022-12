Jótékonykodó motoros Mikulások

Szán helyett idén is vasparipán, azaz motorbiciklin érkezett Sepsiszentgyörgyre a Mikulás, segédei tegnap napközben a megyeszékhelyen és a környező településeken is végigrobogtak és ajándékokat osztottak a gyermekeknek, délután pedig kicsik és nagyok örömére megtartották az immár hagyományos motoros felvonulást is.

Motorosok baráti társasága immár negyedik alkalommal szervezett ünnepi felvonulást Mikulás napján a megyeszékhelyen, és mint azt a megmozdulást kezdeményező Márk Jánostól megtudtuk, tegnap reggel negyven motoros fordult meg a sepsiszentgyörgyi óvodáknál és bölcsődéknél, de Kilyénben, Szotyorban, Szépmezőn és Rétyen is jártak, ahol az önerőből és az adományokból összeállított édességcsomagokkal – összesen kétezerkétszázat készítettek erre az alkalomra – örvendeztették meg a gyermekeket. A jótékonykodó, Mikulás-ruhába öltözött motorosok Hetébe is ellátogattak, ahol száz gyermeket ajándékoztak meg. 17 órakor ismét útnak indultak, feldíszített motorjaikkal bejárták a megyeszékhely főbb útvonalait, és ezúttal arra is lehetőséget teremtettek, hogy aki szeretné, az fényképen is megörökíthesse az ünnepi díszbe öltözött csapatot a Sepsi Value Centre parkolójában. A baráti társaság összefogásának, gondoskodásának eredményeképpen az orbai­széki gyermekek is örülhettek a nem mindennapi társaságnak, tegnap este Kovásznán 600 édességcsomaggal lepték meg a helyi gyermekeket.

Márk János megjegyezte, szerették volna a kisiskolásokat is megajándékozni, ám ehhez nem kaptak idén elegendő támogatást, ám bízik abban, hogy jövő évben megtalálják a módját annak, hogy az óvodások mellett az elemistákat is meglepjék egy kis ajándékkal Mikulás napján.