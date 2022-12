Ha a tanácstagok is jónak látják, tavasszal megújítják és újraengedélyeztetik a kutyamenhelyet –mondotta Benedek-Huszár János, az erdővidéki város polgármestere. Az utóbbi két hónapban tartott tanácsüléseken gyakran szóba került a kérdés, és mindannyiszor megfogalmazódott: szükség lenne az ügy mihamarabbi megoldására; novemberben kétszer is tárgyaltak róla.

Először Szakács László alpolgármester számolt be arról, hogy előzetes számítások szerint mintegy ötvenezer lejbe kerül a menhely érvényes szabályok szerinti felújítása, a jelenlegi tizenhatról pedig tizennégyre csökkenne a rekeszek száma. A városháza fel­adata lesz még az ebek befogását és egészségügyi ellátását végző állatorvossal való szerződéskötés, illetve a fenntartással járó havi költségek biztosítása – mondotta.

A legutóbbi ülésen Benedek-Huszár János polgármester arról számolt be, hogy a felújítási és átalakítási munkálatra áfával együtt 43,3 ezer lejes ajánlatot kaptak, ha a testület rábólint, tavasszal el is végzik a munkát. Azért csak akkor – magyarázta –, mert betonozás és festés is szerepel ezek közt, ami időjárásfüggő.

A kutyamenhely működési engedélyét tavasszal függesztette fel az illetékes hatóság, miután egy panaszos szóvá tette, hogy a kutyák rekeszei nem megfelelőek. Mint kiderült, a kifutók húsz centiméterrel keskenyebbek és negyvennel rövidebbek a megengedettnél. Az ellenőrök ettől eltekintve mindent rendben találtak, a dr. Farkas Domokos által végzett munkát pedig kifogástalannak mondták. Tavasszal és nyáron kevés panasz érkezett a kóbor ebek viselkedésére, ősz óta azonban megszaporodtak a bejelentések. A tanácstagok úgy vélték, élni kell a gyanúval: valakik hozzák őket, mert nem egyenként bukkannak fel a kóbor ebek, hanem egyszerre jelenik meg több.