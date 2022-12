Két győzelemmel és két vereséggel a tarsolyában utazott vasárnap Vrancea megyébe a megyeszékhelyi Sepsi-SIC férfi asztalitenisz-csapata, amely a 2022–2023-as Szuperliga odavágó-sorozatának utolsó fordulójában a Focșani együttesével vette fel a harcot. A háromszéki legények kezdték favoritként a találkozót, hiszen Dargoș Bujor mindössze egy szettet veszítve győzött Matei Dumitrescuval szemben, míg Demeter Lehel esélyt sem adott Andrei Tomică ellen (0–2). A harmadik párosításban Andrei Bârlan és Kana­bé Szilárd állt asztalhoz, a házigazdák pedig egy szoros meccs után szépítettek (1–2). A szentgyörgyiek rossz sorozata Bujor második meccsével folytatódott, hiszen játékosunk nagyot küzdve kapott ki Tomicától, és ezzel már 2–2 volt a párharc állása. A sorsdöntő mérkőzésre ismét Demeter ragadott ütőt, aki egy végig kiélezett találkozón bizonyult jobbnak Dumitrescunál, a Sepsi-SIC így 3–2 arányban nyerte meg a 2022-es esztendő utolsó összecsapását.

„Már kettő-nullra vezettünk, amikor vendéglátóinknak sikerült kihasználniuk egy-két hibánkat és ezzel is felzárkóztak mellénk. Szerencsénkre Lehel jól játszott, a második meccsét is sikerült megnyernie, és ezzel a győzelmet is megszerezte nekünk. Az odavágók végén azt kell mondanom, hogy nincs könnyű meccs a Szuperligában, hiszen a kis csapatok is meg tudják szorongatni az erősebb, esélyesebb együtteseket. Elégedett vagyok az őszi idény eredményével, még annak ellenére is, hogy talán valamivel többet is kihozhattunk volna belőle. A harmadik helyen állunk most, s úgy gondolom, teljesítettük a célkitűzésünket” – nyilatkozta érdeklődésünkre a Sepsi-SIC edzője, Simon Teodor.

Férfi asztalitenisz Szuperliga, 5. forduló: Focșani–Sepsi-SIC 2–3 (az eredmény alakulása: 0–2, 2–2, 2–3). Mérkőzésenként: Matei Dumitrescu–Dragoș Bujor 1–3 (11–8, 10–12, 8–11, 5–11), Andrei Tomică–Demeter Lehel 0–3 (9–11, 4–11, 9–11), Andrei Bârlan–Kanabé Szilárd 3–1 (11–7, 6–11, 11–3, 11–8), Andrei Tomică–Dragoș Bujor 3–0 (12–10, 11–7, 12–10), Matei Dumitrescu–Demeter Lehel 1–3 (9–11, 11–8, 10–12, 10–12).

Az odavágók rangsora: 1. Bukaresti Steaua, 2. Székelyudvarhelyi ISK-SZAK, 3. Sepsi-SIC, 4. Mioveni, 5. Focșani, 6. Beszterce.



Simán nyert a Nagyajta

A tizenegyedik fordulóval folytatódott a háromszéki amatőr asztalitenisz-bajnokság, amelynek legutóbbi körében nyert a listavezető Erege Bár, a Nagyajta, a Topspin, a 2Dan San és a Seth Team. A Hakuna Matata és az Infinity Kovászna közti találkozót elnapolták, helyette a csapatok bepótoltak egy elmaradt mérkőzést.

Az eredmények: Nagyajta–Backspin 7–2, Erege Bár–Rákosi Törekvés 5–4, Kézdipong–Topspin 3–6, 2Dan San–Unikum 6–3, Seth Team–Vaskéz 5–4, Nagyajta–Unikum 8–1, a CfTuning állt. Az élmezőny: 1. Erege Bár 10 pont, 2. Seth Team 9 pont, 3. Vaskéz 7 pont, 4. CfTuning (46–35) 6 pont, 5. Rákosi Törekvés (63–36) 6 pont… 11. Kézdipong 0 pont.