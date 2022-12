Akárcsak az előző két évben, a szeretetszolgálat elsősorban a sepsiszentgyörgyi diákokat kívánja mozgósítani a szeretet ünnepe előtt, az adománygyűjtő versenyre 0–4., 5–6., 7–8., 9–10. és 11–12. osztályos kategóriákban jelentkezhetnek a tanulók. A cél az, hogy minél több ajándékdobozt készítsenek el vagy gyűjtsenek össze, a megmérettetésbe az osztályok létszámának fele plusz egy csomaggal nevezhetnek be. Székely Róbert, a segélyszolgálat munkatársa lapunknak elmondta, idén az iskolások mellett a helyi cégek munkaközösségeit is arra buzdítják, hogy szálljanak versenybe, készítsenek maguk is ajándékdobozokat azok számára, akinek támogatás nélkül szomorúbb lenne az ünnep, cserébe pedig egy csapatépítő tréninggel lepik meg a legjobban teljesítő munkaközösséget. Az akcióhoz természetesen egyéni adakozók is csatlakozhatnak – fűzte hozzá.

Az elkészült ajándékokat két időpontban, ma, illetve december 15-én 17 és 19 óra között lehet leadni a szolgálat önkénteseinek a főtéren található kőszínpadnál, a Szemerja negyedi Bertis üzletnél, valamint az 1918. december 1. úton lévő Amigo üzletnél (az egykori sörözőnél). Ugyanakkor december 8–15. között a szeretetszolgálat Horgász utcai székházában naponta 9 és 15 óra között bárki beviheti adományba szánt ajándékait.

A szervezők arra kérik az érdeklődőket, a dobozokba ne tegyenek romlandó élelmiszert, ajándékozzanak inkább tanfelszerelést, tisztálkodási szereket, kisebb ruhaneműt, édességet, illetve tüntessék fel a csomagoláson, hogy fiúnak vagy lánynak készült az ajándék, és jelöljék meg az életkort is.

A legszorgalmasabb csapatok nyereményét december 16-án 17 órakor sorsolják ki.