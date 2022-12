Kulcsár-Terza József a romániai futball­stadionokban egyre gyakrabban hallható rigmussal – Kifelé a magyarokkal az országból! – indította az államfőnek címzett felszólalását, majd több kérdést is megfogalmazott. „Az illetékes hatóságok nem végzik a dolgukat, ön pedig miért nem avatkozik közbe, miért nem hajlandó fellépni ez ellen? Ha azt kiáltanák, kifelé a szászokkal az országból, mit tenne? Közbelépne? Énekelné még szívére tett kézzel Románia himnuszát?” – sorolta a képviselő. A kérdések után határozott üzenetet fogalmazott meg, mely szerint „a szászokat Ceaușescu eladta, de mondom én Önnek, velünk nem fog menni. Mi Erdélyben és Székelyföldön otthon vagyunk, nem fogunk elmenni soha sehová, és nem is fogunk beolvadni.” A honatya ezt követően felhívja az államfő figyelmét, hogy a magyar közösség tagjai nem másodrendű állampolgárai az országnak, és azt kérik, hogy Románia tartsa tiszteletben az emberi jogokat. A továbbiakban felidézi: a közösség nem felejtette el, hogy az elnök is kigúnyolta a magyarokat ominózus Jó napot kívánok, PSD kijelentésével, illetve „hazudott és félrevezette a közvéleményt azzal az állításával, hogy a Szociáldemokrata Párt eladja Erdélyt a magyaroknak, miközben lényegében Székelyföld autonómiastatútumáról volt szó”.

A képviselő az önrendelkezés kapcsán elismételte korábbi álláspontját, miszerint a területi autonómia nem mond ellent Románia alkotmányának. Kitért ugyanakkor arra is, hogy amikor az államfő „úgynevezett” Székelyföldről beszél, a székelyeket gúnyolja ki. Figyelmeztette Iohannist, hogy az államelnök mandátuma nem tart örökké, „Székelyföld azonban volt, van és lesz”.

A felszólalás szövegét az államfőnek is továbbították – erősítette meg lapunknak a képviselő, aki egyúttal azt is közölte, hogy a belügyminiszternek a Sepsi OSK meccsein a közelmúltban történtek kapcsán írott levelére még mindig nem kapott választ, ezért úgy értékeli, az államfő feladata lenne fellépni az idegengyűlölő, magyarellenes, rasszista megnyilvánulások ellen.