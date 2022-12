Immár többször is írtuk, hogy a Kommandóra vezető 14-es községi út karbantartása a kovásznai polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik, ám ez nagy anyagi teher a városnak. Amint Gyerő József polgármestertől megtudtuk, immár több alkalommal hirdettek versenytárgyalást az út téli karbantartására, de az elszabadult infláció olyan magasra hajtotta ezen munkálatok költségeit, hogy a meghirdetett áron eddig egy cég sem vállalta az út téli gondozását. A megyei tanács múlt havi kökösi kihelyezett ülésén Kovászna városnak 200 ezer lej költségvetés-kiegészítést hagyott jóvá kimondottan a kommandói út karbantartására. Ezenkívül még kaptak 50 ezer lejt, amit az orbaiszéki községeknek járó költségvetés-kiegészítésből csoportosítottak át Kovásznának, ezt szintén az út karbantartására fogják felhasználni. „Ezekkel a kiegészítésekkel tavaszig le tudjuk fedni az út karbantartási költségeit, és bízom abban, hogy a megyei tanács, úgy, mint eddig is tette, a jövőben is megfelelő mértékben hozzájárul a kommandói út karbantartásához, hiszen azt nem a kovásznai adófizetők használják a legtöbbet” – mondta a polgármester.

A téli karbantartásra a versenytárgyalást újra kiírták, amíg nyertes céget hirdethetnek, addig a munkát a kovásznai polgármesteri hivatal végezi saját eszközeivel és alkalmazottjaival.