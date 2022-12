Közönségtalálkozó Nemes Leventével

Két fontos évfordulóhoz érkezett idén Nemes Levente színművész, a Tamási Áron Színház társulatának tagja, egykori igazgatója: hatvan éve kezdte el színészi pályáját a marosvásárhelyi színházban, és ötven éve szerződött Sepsiszentgyörgyre, ahol az elmúlt fél évszázadban mintegy száztíz szerepet alakított. A kettős évfordulót egy könyvbemutatóval egybekötött közönségtalálkozóval ünnepelik december 17-én, szombaton 18 órától a színház kamaratermében. A közönségtalálkozón Nagy B. Sándor dramaturg, újságíró faggatja Nemes Leventét életéről, pályájáról, a beszélgetést vetítések kísérik, melyek során a színművész fontosabb szerepeit elevenítik fel. Ezt követően Szebeni Zsuzsa színháztörténész, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője méltatja a Nemes Levente életéről szóló, Nagy B. Sándor által írt beszélgetőkönyvet, mely a helyszínen megvásárolható. A közönségtalálkozót élőben közvetíti a Tamási Áron Színház a Facebook-oldalán. A rendezvényre a belépés díjtalan.

Adventi rendezvények

KOVÁSZNA. A Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ közössége ma 18 órai kezdettel adventi vásárt szervez Dózsa György utcai székházában. A vásárt követően 19 órától a gyermekek ünnepi műsorára kerül sor. A szervezők várnak minden érdeklődőt.

ERDŐVIDÉK. Baróton december 14-én 17 órától várnak kicsiket és nagyokat egy ünnepi délutánra Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár-termébe. Karácsonyra hangolódva december jeles napjairól, téli népszokásokról beszélgetnek, karácsonyi népi énekeket tanulnak, közben karácsonyfadíszt nemezelnek és erdővidéki kézművesek karácsonyra készített termékeit mutatják be, amelyeket a helyszínen meg is lehet vásárolni.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti előadásai: december 15-én, csütörtökön 19 órától a kamarateremben Pintér Béla: Kaisers TV, Ungarn, rendező: Porogi Dorka; 18-án, vasárnap 19 órától a kamarateremben Hőlégballon – zenés kordokumentum (korhatár: 14+).

AJÁNDÉKUTALVÁNY. A téli ünnepek küszöbén színházi ajándékutalványokat kínál előadásai iránt érdeklődőknek a Tamási Áron Színház. A vásárlók kéttípusú ajándékutalvány közül választhatnak: az egyik kétszeri, a másik négyszeri belépésre jogosít. A kétszeri belépésre szóló ajándék­utalvány 50, a négyszeri belépésre szóló 100 lejbe kerül, és a városi szervezőirodában lehet megvásárolni.

Tánc

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 19 órától a Háromszék Táncegyüttes Átöltözés című néptáncszínházi előadását tekinthetik meg az érdeklődők. Rendező-koreográfus: Ivácson László.

Könyvbemutató

KÁRPÁTORSZÁGI TÉRIDŐ. A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének harmadik könyvét mutatják be szerdán 18 órakor Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban: Kárpátországi téridő – Nagyjaink Szent Istvántól Kányádi Sándorig (Illyefalva, 2022). A könyvben magyarságunk történelmének, kultúrájának több kiemelkedő képviselője szólal meg. A kötet szerzői Erdélyből, Magyarországról, Felvidékről, a Vajdaságból, Szlovéniából verbuválódtak, de van köztük a Székelyföldről Ausztriába vagy a távoli Hawaii-szigetekre, illetve a Partiumból Ausztráliába elszármazott újságíró is. A könyv küllemében a kézdivásárhelyi Szabó Kriszta munkáját dicséri. A bemutatón a több mint harminc társ­szerző közül jelen lesz Tóth László, az est házigazdája, Galbács Pál, a könyv ötletgazdája, Szekeres Attila, a kötet szerkesztője, Fekete Réka, a Háromszék szerkesztője és Schaffhauser Ildikó ny. televíziós szerkesztő. A közelgő karácsonyra való tekintettel a rendezvényen a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által korábban kiadott könyvek is megvásárolhatók lesznek.

Tortoma Önképzőkör

December 13-án, kedden 19 órától a baróti művelődési ház Bodosi Dániel-termében 20 éves a Kelekótya címmel visszaemlékező beszélgetésre kerül sor a megzenésített gyermekverseket játszó Kelekótya együttes tagjaival.

Zene

AZ ÉNEK TÖRTÉNETE 3. Az Árkosi Kulturális Központ és a Plugor Sándor Művészeti Líceum magánének szakos tanárai nagyszabású koncertsorozatot indítottak az ének történetének bemutatására, amely átível a kezdetektől napjainkig, az opera- és a dalirodalom állomásain és az ünnepekhez kötött énekes repertoáron. A koncertsorozat ötletgazdája és művészeti vezetője Sebestyén-Lázár Enikő. December 14-én, szerdán 19 órától az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében sor kerül a sorozat harmadik koncertjére. Műsoron közismert karácsonyi dalok feldolgozásai 2–4 szólamra és zongorára az univerzális és a magyar karácsonyi zenei repertoárból. Előadók a Plugor Sándor Művészeti Líceum tanárai: Sebestyén-Lázár Enikő (szoprán), Babos Margit (szoprán), Oláh-Badi Alpár (tenor) és Barabás Lajos (tenor). Zongorakíséret: Kőmíves-Bokor Zsuzsa. A jegyeket előre is meg lehet vásárolni a székhelyen (Olt utca 6. szám) naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 20 lej.

HANGVERSENY. December 16-án, pénteken 20 órától az Euterpe Szimfonikus Zenekar műsora lesz hallható a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében. A brassói zenekar karácsonyi ünnepi hangversenyét olyan neves előadók és szólisták tolmácsolásában hallgathatja meg a közönség, mint Felicia Filip (szoprán), Burak Bilgili, a New York-i Metropolitan Opera művésze (bariton, basszus), Anton Niculescu (gordonka), Bogdan Costache (hegedű). A hangversenyre a városi kulturális szervezőirodában, valamint az eventim.ro oldalon lehet jegyet vásárolni.

ADVENTI OPERETT-, MAGYARNÓTA- ÉS GÁLAEST. Erdélyben turnéznak Peller Károly és Kalocsai Zsuzsa, a Budapesti Operettszínház énekesei, illetve Gergely Róbert táncdal- és popelőadó. Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében december 17-én 19 órától lépnek fel. Jegy elővételben a Treff utazási irodában vásárolható, ára 40 lej. Jegy­infó: 0746 208 811.

Ingyenes ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Málnáson a polgármesteri hivatal ifjúsági termében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. December 13-án, kedden 9–15 óráig Sepsiszentgyörgyön a Bánki Donát utca házainál, a 22A és a 40A tömház közötti szakaszon szünetel az áramszolgáltatás.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter II. (telefon: 0267 351 025), Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089 gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) 12–18 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.