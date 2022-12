Újabb Vetró-szobor Kézdivásárhelyen

Szombat délelőtt különösebb hírverés, leleplezési ünnepség nélkül, szűk baráti társaság jelenlétében mutatták be a kézdivásárhelyi Borudvarban felállított 250–300 kilogrammos, márványból készített Torzót, Vetró András szobrász újabb alkotását.

A szobor megrendelője és mecénása Hegedűs Ferenc magánvállalkozó, a Borudvar tulajdonosa, aki tíz évvel ezelőtt vásárolta meg a nyers követ, az olaszországi márványtömböt, amelyet a világjárvány előtt szállítottak a szobrász műterme elé, de családi okok miatt a szobor elkészítésére csak a közelmúltban került sor. A szobrász egy hónap alatt faragta ki a Torzónak keresztelt alkotást, mivel nincs fej, nincsenek végtagok, és azért terebélyes, mert a termékenységet jelképezi. A szobrásznak vannak hasonló témájú kisebb szobrai is, amelyek a Földanya nevet viselik. Vetró András azt is elárulta, hogy a szobor párja Szárhegyen, a Lázár-kastély előtt található – harminc évvel ezelőtt készült –, ott látta meg Hegedűs Ferenc. Nagyon megtetszett neki, és arra kérte a szobrászt, hogy faragjon ki számára is egy hasonlót, de nem ugyanolyant. Ez a város legnagyobb, kőből készített szobra – hangsúlyozta Hegedűs Ferenc.